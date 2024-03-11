2 ayda 8 kilo verdiren İzzet Yıldızhan diyeti! 60'lık sanatçı sabah akşam sadece bunu yaptı! "Sabahları iki adet..."

İzzet Yıldızhan 60 yaşına rağmen fit formu büyük ilgi çekiyor. Sadece 2 ay içinde 8 kilo vermesi, takipçilerini şaşırttı. Ünlü sanatçının 2022 yılında verdiği röportajlardan yıola çıkarak detayları sizler için derledik. İşte Yıldızhan'ın zayıflama sırrı...