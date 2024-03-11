2 ayda 8 kilo verdiren İzzet Yıldızhan diyeti! 60'lık sanatçı sabah akşam sadece bunu yaptı! "Sabahları iki adet..."

İzzet Yıldızhan 60 yaşına rağmen fit formu büyük ilgi çekiyor. Sadece 2 ay içinde 8 kilo vermesi, takipçilerini şaşırttı. Ünlü sanatçının 2022 yılında verdiği röportajlardan yıola çıkarak detayları sizler için derledik. İşte Yıldızhan'ın zayıflama sırrı...
2 KURAL İLE 8 KİLO VERDİ!
🔴 Geçtiğimiz yıllarda ünlü sanatçı İzzet Yıldızhan'ın sadece 2 ay içinde 8 kilo vermesi, geniş bir ilgiyle karşılandı. 2022 yılında verdiği röportajlardan elde edilen bilgiler doğrultusunda, Yıldızhan'ın zayıflama sırrı ortaya çıktı.
🔴 Ünlü sanatçı İzzet Yıldızhan, son zamanlarda sadece müzik kariyeriyle değil, sağlıklı yaşam tarzıyla da dikkat çekiyor. Yıldızhan, yaklaşık 2 ayda 8 kilo vererek formunu koruduğunu açıkladı.