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2 ayda 8 kilo verdiren İzzet Yıldızhan diyeti! 60'lık sanatçı sabah akşam sadece bunu yaptı! "Sabahları iki adet..."

Ünlü şarkıcı ve oyuncu İzzet Yıldızhan 2022 yılında verdiği bir röportajda, sadece 2 ayda 8 kilo verdiği dikkat çekici diyet programını kamuoyuyla paylaştı. İzzet Yıldızhan'ın hızlı kilo kaybı, sağlıklı yaşam ve beslenme konularında merak uyandırdı. Ünlü sanatçı sadece 2 yöntemle resmen iğne ipliğe döndü. İşte İzzet Yıldızhan'ın zayıflama sırrı...

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Giriş Tarihi 12 Mart 2024, 00:04 Güncelleme 12 Mart 2024, 00:04
2 ayda 8 kilo verdiren İzzet Yıldızhan diyeti! 60’lık sanatçı sabah akşam sadece bunu yaptı! Sabahları iki adet...

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İzzet Yıldızhan 60 yaşına rağmen fit formu büyük ilgi çekiyor. Sadece 2 ay içinde 8 kilo vermesi, takipçilerini şaşırttı. Ünlü sanatçının 2022 yılında verdiği röportajlardan yıola çıkarak detayları sizler için derledik. İşte Yıldızhan'ın zayıflama sırrı...

2 KURAL İLE 8 KİLO VERDİ!

🔴 Geçtiğimiz yıllarda ünlü sanatçı İzzet Yıldızhan'ın sadece 2 ay içinde 8 kilo vermesi, geniş bir ilgiyle karşılandı. 2022 yılında verdiği röportajlardan elde edilen bilgiler doğrultusunda, Yıldızhan'ın zayıflama sırrı ortaya çıktı.

🔴 Ünlü sanatçı İzzet Yıldızhan, son zamanlarda sadece müzik kariyeriyle değil, sağlıklı yaşam tarzıyla da dikkat çekiyor. Yıldızhan, yaklaşık 2 ayda 8 kilo vererek formunu koruduğunu açıkladı.

🔴 Kilo verme sürecinde izlediği diyeti paylaşan sanatçı, sabahları 2 adet yumurta ve akşamları sadece balık ızgara tüketerek sağlıklı kilo kaybı yaşadığını belirtti.

ÖRNEK DİYET LİSTESİ

Sabah:

  • 🥚 2 adet haşlanmış yumurta
  • 🍞 Tam buğday ekmeği dilimi
  • 🥗 Taze sebzeler (domates, salatalık, biber)

Ara Öğün:

  • 🌰 Bir avuç badem veya ceviz

Öğle:

  • 🍗 Izgara tavuk veya hindi göğsü
  • 🍚 Esmer pirinç veya bulgur pilavı
  • 🥦 Sebzeler (brokoli, havuç, kabak gibi)

Ara Öğün:

  • 🍌 Yarım muz veya bir elma

Akşam:

  • 🐟 Izgara somon veya levrek
  • 🥗 Taze sebzeler veya salata
  • 🍝 Bir miktar tam buğday makarna

Akşam Ara Öğün (İhtiyaç Durumunda):

  • 🥛 Bir bardak süt veya yoğurt

Notlar:

  • 💧 Gün içinde yeterli su içmeye özen gösterin.
  • 🚫 Yağlı ve şekerli gıdalardan kaçının.
  • 🥩 Protein, lif ve sağlıklı yağları dengeleyin.
  • 🌈 Farklı renklerde sebzeleri tercih ederek çeşitli besin öğeleri alın.

🚨 Uyarı: Kişisel sağlık durumunuza uygunluğunu kontrol etmek için bir beslenme uzmanına başvurun.

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