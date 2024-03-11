18 yıllık aşk! Ömer’in Reşat’ı Barış Falay’ın ilk görüşte aşık olduğu eşi Bir İstanbul Masalı’nın yıldızı çıktı! Kendisinden de ünlü...

Ömer dizisinde Reşat karakterini canlandıran Barış Falay'ın hayatı merak edildi. Falay hakkında araştırma yapanlar, oyuncunun 18 yıl önce Bir İstanbul Masalı'nın yıldızıyla nikah masasına oturduğunu duyunca şaşkınlıklarını gizleyemedi. Öte yandan ünlü çiftin tanışma hikayeleri de dikkat çekti. İşte Barış Falay'ın biricik eşi ve tanışma hikayeleri...
Ömer dizisinde Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Merve Dizdar, Zerrin Sümer ve Onur Bilge gibi isimlerle kamera karşısına geçen ve Reşat karakterini canlandıran Barış Falay'ın hayatı merak edildi.
Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Barış Falay'ın 18 yıllık eşinin kim olduğunu duyunca şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Barış Falay'ın eşi Bir İstanbul Masalı'nın yıldızı çıktı. Öte yandan ünlü çiftin tanışma hikayeleri de dikkat çekti.