18 yıllık aşk! Ömer’in Reşat’ı Barış Falay’ın ilk görüşte aşık olduğu eşi Bir İstanbul Masalı’nın yıldızı çıktı! Kendisinden de ünlü...

Ömer dizisinde Reşat karakterini canlandıran Barış Falay'ın hayatı merak edildi. Falay hakkında araştırma yapanlar, oyuncunun 18 yıl önce Bir İstanbul Masalı'nın yıldızıyla nikah masasına oturduğunu duyunca şaşkınlıklarını gizleyemedi. Öte yandan ünlü çiftin tanışma hikayeleri de dikkat çekti. İşte Barış Falay'ın biricik eşi ve tanışma hikayeleri...