22 yıl dile kolay! Bülent Serttaş mutlu evliliğin sırrını verdi! “Hanım hep beni mat ediyor” Gözler eşine çevrildi

1 Ünlü şarkıcı Bülent Serttaş, geçen günlerde Kıbrıs'ta müzikseverlerle bir araya geldi. Sahne öncesi basın mensuplarıyla sohbet eden şarkıcı, açıklamalarıyla da çok konuşuldu.

2 Sektördeki 41'inci sanat yılını kutlayacağını belirten şarkıcı, "Açıkhavada kutlayacağız. İstanbul'da görülmemiş konser vermek istiyorum. Güzel şarkılarım yakında gelecek. . Bize 'türkücü ve arabeskçi' diyorlar. En çok eğlenilen şarkılar ise türkü ve arabesk. Kendileri bile sahne yaptığı zaman Türk halk müziği ve 'Ankara'nın Bağları' şarkısıyla coşturuyorlar" ifadelerini kullandı.