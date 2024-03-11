22 yıl dile kolay! Bülent Serttaş mutlu evliliğin sırrını verdi! “Hanım hep beni mat ediyor” Gözler eşine çevrildi

Kıbrıs'ta müzikseverlerle buluşan Bülent Serttaş, sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelip dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 22 yıl önce nikah masasına oturan Serttaş, "Sizin de yıllardır mutlu bir birlikteliğiniz var. Sırrı nedir" sorusunu de cevapladı. "Hanım hep beni mat ediyor" diyen Serttaş'ın açıklamalarının ardından gözler eşine çevrildi. Bakın Bülent Serttaş'ın 22 yıllık hayat arkadaşı kim...
Ünlü şarkıcı Bülent Serttaş, geçen günlerde Kıbrıs'ta müzikseverlerle bir araya geldi. Sahne öncesi basın mensuplarıyla sohbet eden şarkıcı, açıklamalarıyla da çok konuşuldu.
Sektördeki 41'inci sanat yılını kutlayacağını belirten şarkıcı, "Açıkhavada kutlayacağız. İstanbul'da görülmemiş konser vermek istiyorum. Güzel şarkılarım yakında gelecek. . Bize 'türkücü ve arabeskçi' diyorlar. En çok eğlenilen şarkılar ise türkü ve arabesk. Kendileri bile sahne yaptığı zaman Türk halk müziği ve 'Ankara'nın Bağları' şarkısıyla coşturuyorlar" ifadelerini kullandı.
59 yaşındaki sanatçı, "Meslektaşlarınız arasında etek giyip, oje süren isimler var. Ne düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Bugün etek giyen ve oje süren, yarın ruj sürer. Yaptıkları bu tür işe saygı duyamıyorum. Erkek ve kadın kendine yakışanı yapacak" açıklamasını yaptı.