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Kızılcık Şerbeti Fatih'in yerine geçecek; 1 oyuncu ayrıldı! Yeni isim Doğa'nın sevgilisi olacak

Sosyal medyanın nabzını hızlandıran ve her hafta ekranlara olaylarla dolu sahneler sunan "Kızılcık Şerbeti" dizisi, yeni bir transferle adından söz ettiriyor. Olay üzerine olay yaşanan dizi, tansiyonu hiç düşürmeden ekran başındaki izleyicileri şoka uğratmaya devam ediyor. Yeni gelecek ismin Doğa'nın sevgilisi olacağı iddia edildi. İşte merak edilen gelişmeler...

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Giriş Tarihi 10 Mart 2024, 13:44 Güncelleme 10 Mart 2024, 13:44
Kızılcık Şerbeti Fatih’in yerine geçecek; 1 oyuncu ayrıldı! Yeni isim Doğa’nın sevgilisi olacak

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Öncelikle, dizideki karakter gelişimleri ve hikâye akışı, izleyiciler arasında tartışmalara sebep oluyor. Özellikle Doğa karakterinin hikâyesi, başlangıçta büyük bir merak konusu olmasına rağmen, ilerleyen bölümlerde istenilen derinliğe ulaşamadı. Karakterin etrafında dönmesi gereken önemli gelişmeler ve duygusal derinlik, beklenenin altında kaldı.

Dizinin ikinci sezonunda ortaya çıkan yeni karakterler ve hikâye örgüsü de eleştirilerin odağında.

Ayrıca, dizinin sezon finalinin 66. bölümde yapılacak olması da bazı izleyicileri hayal kırıklığına uğrattı.

YENİ KARAKTER GELİYOR

Gelen ilk ipuçlarına göre, Doğa karakterinin hayatına girecek olan kişinin zengin bir iş insanı olacağı belirtiliyor. Ancak, bu yeni karaktere hayat verecek olan oyuncu hala netlik kazanmış değil.

Dizinin yakın geleceğinde katılacak olan bu karakter, şimdiden merak konusu olmayı başardı.

1 KİŞİ DİZİDEN AYRILMIŞTI

Başrollerinde Settar Tanrıöğen'in yer aldığı ve Türk televizyonlarının sevilen dizilerinden biri olan "Kızılcık Şerbeti", son bölümünde beklenmedik bir değişiklikle izleyicileri şaşırtmıştı. Dizide uzun süredir rol alan Abdullah Ünal karakterini canlandıran Settar Tanrıöğen, geçirdiği beyin kanaması ve ardından peş peşe geçirdiği iki ameliyat sonrası beklenenden daha yavaş bir iyileşme süreci yaşayınca diziye veda etmek zorunda kalmıştı.

Settar Tanrıöğen'in rolünü devralmak için yapımcılar, Türk sinemasının usta isimlerinden Ahmet Mümtaz Taylan ile anlaşmıştı. Taylan, Tanrıöğen'in ardından "Kızılcık Şerbeti" dizisinin setine dahil oldu ve Abdullah Ünal karakterine hayat vermek için hazırlıklara başladı.

FRAGMAN YETİŞMEDİ!

"Kızılcık Şerbeti" dizisinin takipçileri, her hafta olduğu gibi bu hafta da yeni bölüm fragmanını heyecanla beklerken, fragmanın gelmemesi üzerine isyan etti. Bu bekleyişe dizinin yapımcısı Faruk Turgut da sessiz kalmadı.

Bölüm sonrası gelen fragmanların klasik bir ritüel haline geldiği "Kızılcık Şerbeti" dizisi, bu hafta fragmanın gecikmesiyle izleyicilerini şaşırttı. İzleyicilerin merakla beklediği yeni bölüm tanıtımı bir türlü gelmeyince, sosyal medyada isyan sesleri yükseldi.

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