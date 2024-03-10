Kızılcık Şerbeti Fatih’in yerine geçecek; 1 oyuncu ayrıldı! Yeni isim Doğa’nın sevgilisi olacak

Dizinin yakın geleceğinde katılacak olan bu karakter, şimdiden merak konusu olmayı başardı.

1 KİŞİ DİZİDEN AYRILMIŞTI Başrollerinde Settar Tanrıöğen'in yer aldığı ve Türk televizyonlarının sevilen dizilerinden biri olan "Kızılcık Şerbeti", son bölümünde beklenmedik bir değişiklikle izleyicileri şaşırtmıştı. Dizide uzun süredir rol alan Abdullah Ünal karakterini canlandıran Settar Tanrıöğen, geçirdiği beyin kanaması ve ardından peş peşe geçirdiği iki ameliyat sonrası beklenenden daha yavaş bir iyileşme süreci yaşayınca diziye veda etmek zorunda kalmıştı.

Settar Tanrıöğen'in rolünü devralmak için yapımcılar, Türk sinemasının usta isimlerinden Ahmet Mümtaz Taylan ile anlaşmıştı. Taylan, Tanrıöğen'in ardından "Kızılcık Şerbeti" dizisinin setine dahil oldu ve Abdullah Ünal karakterine hayat vermek için hazırlıklara başladı.

FRAGMAN YETİŞMEDİ! "Kızılcık Şerbeti" dizisinin takipçileri, her hafta olduğu gibi bu hafta da yeni bölüm fragmanını heyecanla beklerken, fragmanın gelmemesi üzerine isyan etti. Bu bekleyişe dizinin yapımcısı Faruk Turgut da sessiz kalmadı.

Bölüm sonrası gelen fragmanların klasik bir ritüel haline geldiği "Kızılcık Şerbeti" dizisi, bu hafta fragmanın gecikmesiyle izleyicilerini şaşırttı. İzleyicilerin merakla beklediği yeni bölüm tanıtımı bir türlü gelmeyince, sosyal medyada isyan sesleri yükseldi.