İnci Taneleri’nde Şok Ayrılık! Başrol Oyuncu Diziden Ayrılıyor! Katil mi Olacak?

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Yeni bölüm fragmanında, Azem ve Dilber'in yeniden yakınlaşması, Piraye'nin iş teklifini kabul edip etmeyeceği gibi soruların cevapları aranıyor. Özellikle oğlunu geri kazanmak isteyen Azem'in, oğlunun ısrarı üzerine gerçekleri açıklaması fragmanda büyük bir sürprize işaret ediyor. Peki, Azem kimin yerine suçu üstlenmiş olabilir?

ÖLÜM HABERİ Mİ GELECEK? Geçtiğimiz bölümlerde otele konuşmak için geldiğini söyleyen Zahir, elindeki yüzük kutusunu açarak Dilber'e yaklaştı. Ancak Dilber, kararlı bir şekilde reddetti ve Zahir'in teklifini geri çevirdi. Zahir'in ısrarlarına rağmen, Dilber kararından vazgeçmedi ve Zahir'e olan duygularını net bir şekilde ifade etti.