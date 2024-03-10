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İnci Taneleri'nde Şok Ayrılık! Başrol Oyuncu Diziden Ayrılıyor! Katil mi Olacak?

İnci Taneleri dizisinde yaşanan son gelişmeler seyirciyi merakta bıraktı. Bir süredir ekranlarda yer alan diziyle ilgili kulislerde bomba bir ortaya atıldı. Dizinin ilk bölümünden bu yana kadroda olan ünlü oyuncunun yeni bölümlerde diziye veda eden isim olacağı iddiası seyirciyi şok etti. Öte yandan dizide başka ayrılıkların yaşanacağı iddiası şaşkınlık yarattı. Gelecek bölümlerde ortaya atılan bu iddiaların doğru olup olmadığı tek tek ortaya çıkacak.

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Giriş Tarihi 10 Mart 2024, 12:16 Güncelleme 10 Mart 2024, 12:18
İnci Taneleri’nde Şok Ayrılık! Başrol Oyuncu Diziden Ayrılıyor! Katil mi Olacak?

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Yeni bölüm fragmanında, Azem ve Dilber'in yeniden yakınlaşması, Piraye'nin iş teklifini kabul edip etmeyeceği gibi soruların cevapları aranıyor. Özellikle oğlunu geri kazanmak isteyen Azem'in, oğlunun ısrarı üzerine gerçekleri açıklaması fragmanda büyük bir sürprize işaret ediyor. Peki, Azem kimin yerine suçu üstlenmiş olabilir?

ÖLÜM HABERİ Mİ GELECEK?

Geçtiğimiz bölümlerde otele konuşmak için geldiğini söyleyen Zahir, elindeki yüzük kutusunu açarak Dilber'e yaklaştı. Ancak Dilber, kararlı bir şekilde reddetti ve Zahir'in teklifini geri çevirdi. Zahir'in ısrarlarına rağmen, Dilber kararından vazgeçmedi ve Zahir'e olan duygularını net bir şekilde ifade etti.

Ancak Zahir, Dilber'in reddini kabul etmedi ve zorla sahip olmaya çalıştı. Bu çabaları sonuçsuz kaldığında, sinirlerine hakim olamadı ve Dilber'e saldırdı. Dilber, kendisini korumak için mücadele etti ancak Zahir'in şiddeti karşısında ağır yaralar aldı.

Olayın ardından otelin önünde ambulansın görülmesiyle endişe dolan Azem, merdivenlerden sedyeyle taşınan kişinin Dilber olduğunu fark etti. Şok içinde olan Azem, sevdiği birinin bu halde olmasına dayanamadı.

ZAHİR DİZİDEN AYRILACAK MI?

Yeni bölüm fragmanında Dilber'in "Sence bir tabanca kaç paradır?" sözü damga vurdu. İlerleyen bölümlerde Dilber'in Zahir'i öldüreceği iddiaları ortaya atıldı. Bu gelişmelerle birlikte, "Zahir diziden ayrılacak mı?" soruları gündeme geldi.

İnci Taneleri dizisi Zahir kimdir?

İnci Taneleri dizisinde Zahir'i Mustafa Yıldıran canlandırıyor. Zahir, Dilber'in kocasıdır.

Mustafa Yıldıran kimdir?

1980 yılında Denizli'de dünyaya geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. İstanbul Devlet tiyatrolarında oyunculuk yapmaya devam etmektedir.

Mustafa Yıldıran'ın Oynadığı Diziler
Babalar Duyar
Avrupa Yakası
Filinta / 2016
İçerde / 2016
Söz / 2017-2018
Azize / 2019
Ramo / 2020

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