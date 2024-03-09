SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Kurtlar Vadisi'nin Abuzer'ini bakın kim seslendirmiş! Muhammed Cangören'in yerine iki isim birden...

2003 yılında izleyiciyle ilk kez buluşan Kurtlar Vadisi'nin yıldızı olan Muhammed Cangören Abuzer Kömürcü karakteriyle gönüllerde taht kurdu. Her bir repliğiyle izleyicilerin hafızalarında yer edinen Cangören, karakterin yaratılış süreciyle diziyle ilgili anılarını anlattı. Abuzer Kömürcü karakterini canlandırmak için özel bir hazırlık sürecinden geçtiğini belirten Cangören rolüne derinlemesine hazırlandığını ve karakterin iç dünyasına tam anlamıyla büründüğünü dile getirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Mart 2024, 11:33 Güncelleme 09 Mart 2024, 11:36
Kurtlar Vadisi’nin Abuzer’ini bakın kim seslendirmiş! Muhammed Cangören’in yerine iki isim birden...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kurtlar Vadisi unutulmaz karakterleri ve sürükleyici hikayesiyle yıllarca izleyicileri ekran başına kilitledi. Dizi birçok usta oyuncuyu bir araya getirirken bu isimlerden biri de Muhammed Cangören oldu. Cangören, Abuzer Kömürcü karakteriyle adeta bir döneme damgasını vurdu. Efsane karakterlerden birisi olan Abuzer Kömürcü'nün perde arkasındaki sıra dışı hikayesi yıllar sonra gün yüzüne çıktı.

ABUZER KÖMÜRCÜ: BİR KARAKTERİN İKİ SESİ

Abuzer Kömürcü karakterinin ekrandaki etkileyici varlığı, sadece Cangören'in oyunculuğuyla sınırlı değildi.

Karakter, Dilaver Uyanık ve Şahin Çelik tarafından seslendirilerek daha da unutulmaz bir hale geldi.

Solda Dilaver Uyanık, sağda Şahin ÇelikSolda Dilaver Uyanık, sağda Şahin Çelik

Cangören, bu iki isimle hiç tanışma fırsatı bulamamış olsa da seslendirme sanatçılarının karaktere kattığı derinliği ve farklı boyutu takdir ettiğini belirtti.

Kendini ekranda izlerken bile şaşıran Cangören "Kurtlar Vadisi'nde kendimi izlerken ben de şaşırıyordum, bu nasıl adam diye" sözleriyle karakterinin derinliğine ve etkisine vurgu yaptı.

Başlangıçta sadece 3 bölüm oynaması planlanan Cangören, karakterin izleyiciler tarafından bu kadar sevilmesiyle birlikte 20 bölüme kadar uzanan bir maceraya imza attı.

Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz karakterlerinden biri olan Abuzer Kömürcü, özellikle oğlu Erdal Kömürcü ile geçen diyaloglarıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Abuzer, dizinin en renkli ve acayip karakterlerinden biri olarak hafızalara kazındı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’de Burcu Köksal kaosu! Özgür Özel’in istifa et çağrısına karşı çıktı: İstanbul’u bir müteahhide peşkeş çektiniz, partiyi teröristlere teslim ettiniz! Siz istifa edin
Ramazan öncesi restoranlara sıkı denetim! Ticaret Bakanı Ömer Bolat açıkladı: 6 binden fazla işletmeye 16 milyon TL ceza
Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu Bden B+ya yükseltirken, not görünümünü durağandan pozitife çıkardı
Emekliye 15 bin TL promosyon: Bankaların Mart kampanyalarında neler var? Tutar artar mı? Kim, ne kadar ödüyor?
Başkan Erdoğan-Zelenskiy görüşmesi dünya basınında! Ukrayna’da barışın anahtarı: Karadeniz Anlaşması’nın sponsoru
Seçil Erzan’dan Fatih Terim itirafı | Muslera, Emre Belözoğlu ve Arda Turan ifade verdi! 15 ay boyunca hesabına gelen paraları ona verdim
Başkan Erdoğan ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu
Fenerbahçe’nin Union SG. Gilloise galibiyetinin perde arkası ortaya çıktı! İsmail Kartal zaferi masada kazandı
İşte CHP’nin ortakları! DEM’li Meral Danış Beştaş’tan alçak sözler: Terör örgütü PYD’yi aklamaya çalıştı
Uzmanlar Ramazan’da doğru beslenmenin sırlarını açıkladı: Hafif ye, bol su iç, sahuru atlama
Turgut Altınok’tan CHP-DEM-Kandil hattındaki kirli ittifaka sert tepki: Vatan üzerinde pazarlık yapanlara yazıklar olsun
ÖZEL | Okan Buruk’tan güldüren Icardi ve Torreira yorumu! Saçlarını gördüğümde...
Başkan Erdoğan Türkiye Gençlik Vakfı Teşkilat Buluşması’nda önemli açıklamalarda bulundu
Canavar anne Eylem Tok ve oğlunun kaçışında doktor baba detayı! Oğuz Murat Acı’nın avukatından flaş açıklama: Bülent Cihantimur’un işyerinde...
CHP’deki ’DEM’li kriz büyüyor! Burcu Köksal yine DEM’lilerle yönetmem dedi: Köşeye sıkışan İmamoğlu medyatik operasyon çekti
SON DAKİKA