Kurtlar Vadisi’nin Abuzer’ini bakın kim seslendirmiş! Muhammed Cangören’in yerine iki isim birden...

Solda Dilaver Uyanık, sağda Şahin Çelik Cangören, bu iki isimle hiç tanışma fırsatı bulamamış olsa da seslendirme sanatçılarının karaktere kattığı derinliği ve farklı boyutu takdir ettiğini belirtti.

Kendini ekranda izlerken bile şaşıran Cangören "Kurtlar Vadisi'nde kendimi izlerken ben de şaşırıyordum, bu nasıl adam diye" sözleriyle karakterinin derinliğine ve etkisine vurgu yaptı.

Başlangıçta sadece 3 bölüm oynaması planlanan Cangören, karakterin izleyiciler tarafından bu kadar sevilmesiyle birlikte 20 bölüme kadar uzanan bir maceraya imza attı.

Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz karakterlerinden biri olan Abuzer Kömürcü, özellikle oğlu Erdal Kömürcü ile geçen diyaloglarıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Abuzer, dizinin en renkli ve acayip karakterlerinden biri olarak hafızalara kazındı.