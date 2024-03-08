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Esra Erol Filistinli kadınları unutmadı! Kadınlar günü mesajı: Kadınların acı çektiği bir dünyada 8 Mart'ı kutlamaya utanıyorum!

ATV ekranlarının sevilen sunucusu Esra Erol, 8 Mart Kadınlar Günü’nde İsrail'in saldırıları nedeniyle açlık kriziyle mücadele eden ve gözyaşları dinmeyen Filistinli kadınları unutmadı. Ünlü sunucu, Gazze’deki kadınların yaşadıkları acıları gözler önüne sererek “8 Mart'ı kutlamaya utanıyorum!” deid. İşte o paylaşım...

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Giriş Tarihi 08 Mart 2024, 15:38 Güncelleme 08 Mart 2024, 15:53
Esra Erol Filistinli kadınları unutmadı! Kadınlar günü mesajı: Kadınların acı çektiği bir dünyada 8 Mart’ı kutlamaya utanıyorum!

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Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinli kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü buruk bir şekilde karşıladı.

ATV ekranlarının sevilen sunucusu Esra Erol ise 8 Mart Kadınlar Günü'nde İsrail'in saldırıları nedeniyle açlık kriziyle mücadele eden ve gözyaşları dinmeyen Filistinli kadınları unutmadı.

Yayınladığı video ile Gazze'deki zulme dikkat çeken Erol, "Kadınların acı çektiği bir dünyada 8 Mart'ı kutlamaya utanıyorum" dedi.

Ünlü sunucunun paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

İşte o paylaşım...

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