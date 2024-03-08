Esra Erol Filistinli kadınları unutmadı! Kadınlar günü mesajı: Kadınların acı çektiği bir dünyada 8 Mart’ı kutlamaya utanıyorum!

Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinli kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü buruk bir şekilde karşıladı.

ATV ekranlarının sevilen sunucusu Esra Erol ise 8 Mart Kadınlar Günü'nde İsrail'in saldırıları nedeniyle açlık kriziyle mücadele eden ve gözyaşları dinmeyen Filistinli kadınları unutmadı.