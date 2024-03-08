Yargı dizisinde final kararı verildi! Sadece 14 bölüm kaldı yayından kaldırılacak

Kanal D'nin sevilen dizisi "Yargı", uzun bir yolculuğun ardından final kararıyla hayranlarını üzdü. Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in başrollerini üstlendiği dizi, adından sıkça söz ettirmişti. Ancak dizinin sonu geldi ve Yargı dizisinin de final bölümü için geri sayım başladı.
Yargı dizisinin final tarihi iddiaları etrafta dolaşmaya başladı. Dizinin 85. bölümü ekrana geldi ve 14 bölüm daha devam ettikten sonra final yapacağı ileri sürülüyor. Final bölümü, 99. bölümde izleyicilerle buluşacak.
Yargı'nın 86. Bölümünde Büyük Sürprizler ve Karanlık Gelişmeler!
Ceylin'in yaşadığı sürpriz ziyaret ve gözdağı, onu şaşırtırken, Yekta'nın ve İclal'in geçmişleriyle ilgili karşılaştıkları zorluklar mesleki hayatlarını etkilemektedir.