Yargı dizisinde final kararı verildi! Sadece 14 bölüm kaldı yayından kaldırılacak

İkisinin de geçmişle hesaplaşması, önlerine beklenmedik zorluklar çıkartırken, gelecekleriyle ilgili kritik bir dönemeçte olduklarını hissettirmektedir.

Öte yandan, sıradan gibi görünen bir adli vaka, derin gizemlerle dolu olduğunu ortaya çıkarır ve Ilgaz'ın dikkatini çeker. Bu gelişme, onun hayatında bomba etkisi yaratırken, adeta bir kara bulut gibi üzerine çöker.

Ayrıca, emniyete gelen bir cinayet vakası da herkesi şaşkına çevirirken, Eren'in pasif görevlere çekilmesiyle birlikte ortaya çıkan yeni bir yüz, tüm olayları değiştirecek bir figür olarak karşımıza çıkar.

Çınar'ın suçsuzluğunu kanıtlamak için Merdan ve Osman, kendi araştırmalarına başlarlar ve beklenmedik bir serüvene sürüklenirler. Bu araştırma, onları hiç beklemedikleri yerlere götürürken, yaşadıkları her an tehlikeli bir maceranın içine atar.

Dosyasının peşinde koşan Ilgaz ile herkesin arkasını toplamaya çalışan Ceylin arasındaki mücadele devam ederken, etraflarındaki herkesin hayatını güzelleştirmeye çalışırlar. Ancak, kaderin planlarından habersizdirler ve gelişen olaylar, kocaman bir karanlığa sürüklemek üzeredir.