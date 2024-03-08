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Yargı dizisinde final kararı verildi! Sadece 14 bölüm kaldı yayından kaldırılacak

Üç sezon boyunca ekranlarda büyük bir heyecanla izlenen TV dizisi "Yargı", artık final yapmaya hazırlanıyor. Dizinin olası final tarihiyle ilgili detaylar netleşti.Öte yandan senaryoda yaşananlar iyice kafaları karıştırmaya devam ediyor. Kadroya eklenen yeni isimlerle birlikte dengeler değişti. Peki, dizi ne zaman final yapacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 08 Mart 2024, 13:46 Güncelleme 08 Mart 2024, 13:46
Yargı dizisinde final kararı verildi! Sadece 14 bölüm kaldı yayından kaldırılacak

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Kanal D'nin sevilen dizisi "Yargı", uzun bir yolculuğun ardından final kararıyla hayranlarını üzdü. Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in başrollerini üstlendiği dizi, adından sıkça söz ettirmişti. Ancak dizinin sonu geldi ve Yargı dizisinin de final bölümü için geri sayım başladı.

Yargı dizisinin final tarihi iddiaları etrafta dolaşmaya başladı. Dizinin 85. bölümü ekrana geldi ve 14 bölüm daha devam ettikten sonra final yapacağı ileri sürülüyor. Final bölümü, 99. bölümde izleyicilerle buluşacak.

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Ceylin'in yaşadığı sürpriz ziyaret ve gözdağı, onu şaşırtırken, Yekta'nın ve İclal'in geçmişleriyle ilgili karşılaştıkları zorluklar mesleki hayatlarını etkilemektedir.

İkisinin de geçmişle hesaplaşması, önlerine beklenmedik zorluklar çıkartırken, gelecekleriyle ilgili kritik bir dönemeçte olduklarını hissettirmektedir.

Öte yandan, sıradan gibi görünen bir adli vaka, derin gizemlerle dolu olduğunu ortaya çıkarır ve Ilgaz'ın dikkatini çeker. Bu gelişme, onun hayatında bomba etkisi yaratırken, adeta bir kara bulut gibi üzerine çöker.

Ayrıca, emniyete gelen bir cinayet vakası da herkesi şaşkına çevirirken, Eren'in pasif görevlere çekilmesiyle birlikte ortaya çıkan yeni bir yüz, tüm olayları değiştirecek bir figür olarak karşımıza çıkar.

Çınar'ın suçsuzluğunu kanıtlamak için Merdan ve Osman, kendi araştırmalarına başlarlar ve beklenmedik bir serüvene sürüklenirler. Bu araştırma, onları hiç beklemedikleri yerlere götürürken, yaşadıkları her an tehlikeli bir maceranın içine atar.

Dosyasının peşinde koşan Ilgaz ile herkesin arkasını toplamaya çalışan Ceylin arasındaki mücadele devam ederken, etraflarındaki herkesin hayatını güzelleştirmeye çalışırlar. Ancak, kaderin planlarından habersizdirler ve gelişen olaylar, kocaman bir karanlığa sürüklemek üzeredir.

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