Yılın çifti ödülünü aldılar! Arda Turan eşi Aslıhan Doğan Turan'a övgüler yağdırdı: "Ben çok güzel bir eşe sahibim"

Turan, "Ben çok güzel bir eşe sahibim. Bu evliliğin mimarı Aslıhan'dır. Zor günlerden geçtik ama her zaman yanımdadır. Bana muhteşem de iki çocuk verdi" dedi.

"BİR KERE KÜSMÜŞTÜK"

Ünlü teknik adam, mutfak becerilerinden de bahsetti. Becerikli olmadığını söyleyen Arda Turan, "Bir kere Aslıhan ile küsken gireyim de bir yumurta yapayım dedim. Aslıhan da beni kameradan izlemiş her yer darmadağın oldu. Ben hayatta bilmediğim şeylere karışmam. Bugüne kadar herkes benim işime karıştı ama ben karışmam, bilene bırakırım. Eşim ve ailem harika yemekler yapıyor ben de yiyorum, sofrada iyiyimdir güzel yerim" diyerek kahkaha attı.