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Yılın çifti ödülünü aldılar! Arda Turan eşi Aslıhan Doğan Turan'a övgüler yağdırdı: "Ben çok güzel bir eşe sahibim"

Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan çifti, önceki akşam Ataköy'deki bir ödül töreninde görüntülendi. Yılın çifti ödülünü alan Turanlar gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Mart 2024, 07:00 Güncelleme 07 Mart 2024, 07:02
Yılın çifti ödülünü aldılar! Arda Turan eşi Aslıhan Doğan Turan’a övgüler yağdırdı: Ben çok güzel bir eşe sahibim

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Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan çifti, önceki akşam Ataköy'deki bir ödül töreninde görüntülendi.

Aldıkları ödülü değerlendiren çift, "Yılın çifti ödülünü aldık. Çok sempatik bir ödül oldu. Hayatımızdaki iyi şeyleri görüyor olabilmeleri bizi ekstra mutlu etti" dedi.

Arda Turan, eşi Aslıhan Doğan Turan'a ise övgüler yağdırdı.

Turan, "Ben çok güzel bir eşe sahibim. Bu evliliğin mimarı Aslıhan'dır. Zor günlerden geçtik ama her zaman yanımdadır. Bana muhteşem de iki çocuk verdi" dedi.

"BİR KERE KÜSMÜŞTÜK"
Ünlü teknik adam, mutfak becerilerinden de bahsetti. Becerikli olmadığını söyleyen Arda Turan, "Bir kere Aslıhan ile küsken gireyim de bir yumurta yapayım dedim. Aslıhan da beni kameradan izlemiş her yer darmadağın oldu. Ben hayatta bilmediğim şeylere karışmam. Bugüne kadar herkes benim işime karıştı ama ben karışmam, bilene bırakırım. Eşim ve ailem harika yemekler yapıyor ben de yiyorum, sofrada iyiyimdir güzel yerim" diyerek kahkaha attı.

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