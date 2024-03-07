Ünlü oyuncu Demet Özdemir lüks harcamaları ve aşk hayatı hakkında konuştu!

İkisinde de onun desteğiyle kadroya alındım. Bir kadında hiç mi kıskançlık olmaz" cümlelerine karşılık veren Özdemir, "Beni bu şekilde onurlandırması çok hoşuma gitti. Ona çok teşekkür ediyorum" dedi. Geçtiğimiz aylarda adı Kadir Güneş ile aşk dedikodularına karışan Özdemir, doğum günü için de sevgilisinin ve arkadaşlarının da bulunduğu bir Uludağ tatili planlamıştı.