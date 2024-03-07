Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz kameraları görünce panikledi! Ortalığı birbirine kattı: Mekandaki valeyi kovdurdu

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Son dönemde işleri ile değil de yaşadığı aşkları, yaptırdığı botoks ve estetikleri ile gündeme gelen Dilan Çicek Deniz, geçtiğimiz gün Etiler'deki bir mekanda gazetecileri görünce panikledi.

Muhabirlerin, "Röportaj yapabilir miyiz? sorusuna, "Birazdan yapalım" yanıtını verdi. Daha sonra ise gazetecileri 3,5 saat beklettikten sonra arabasını mekanın kapısına sıfır yanaştırarak aracına binip gitti. Deniz'in bu hareketlerine kimse anlam veremezken perde arkasında yaşananlar ise herkesi şoke etti.