PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz kameraları görünce panikledi! Ortalığı birbirine kattı: Mekandaki valeyi kovdurdu

Dilan Çiçek Deniz, Etiler’deki bir mekana gazetecilerin gelmesi ile birlikte ortalığı ayağa kaldırdı. Mekan yetkilileriyle karşı karşıya gelen Deniz, bir valeyi de işinden etti.

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Mart 2024, 07:00 Güncelleme 07 Mart 2024, 07:03
Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz kameraları görünce panikledi! Ortalığı birbirine kattı: Mekandaki valeyi kovdurdu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Son dönemde işleri ile değil de yaşadığı aşkları, yaptırdığı botoks ve estetikleri ile gündeme gelen Dilan Çicek Deniz, geçtiğimiz gün Etiler'deki bir mekanda gazetecileri görünce panikledi.

Muhabirlerin, "Röportaj yapabilir miyiz? sorusuna, "Birazdan yapalım" yanıtını verdi. Daha sonra ise gazetecileri 3,5 saat beklettikten sonra arabasını mekanın kapısına sıfır yanaştırarak aracına binip gitti. Deniz'in bu hareketlerine kimse anlam veremezken perde arkasında yaşananlar ise herkesi şoke etti.

ORTALIĞI KARIŞTIRDI!
Gazetecilerin mekana gelmesinden rahatsız olan ünlü oyuncu, "Gazeteciler benim olduğum yere neden geliyorlar? Kim haber veriyor? Sizin kapıdaki valeler söylüyor!" diyerek ortalığı ayağa kaldırdı.

Ortalığı durduk yere yangın yerine çeviren Deniz, valeyi işletmecilerine şikayet etti. İşletmenin yetkileri ise muhabirlere haber verdiğini sandıkları valeyi işten çıkarttı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’lilerin Afyonkarahisar’daki milliyetçilik tiyatrosu Uşak’ta son buldu! Burcu Köksal’ın DEM restini Özgür Özel yuttu: Aman başkanım sen düzelt
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Elazığ mitinginde önemli açıklamalar
İnsani Yardım Vakfı
Bunu da gördük | CHP’nin 6 okunu 5’e indirdiler! Vatandaşlardan eleştiri: Hangi ok gitti acaba?
Teklif Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’den | Esenyurt’ta terör ittifakı! CHP ve DEM Parti’nin ortak adayı Ahmet Özer açık açık itiraf etti!
31 Mart’ta hiç kimse kaybetmeyecek | Cumhur’un İstanbul adayı Murat Kurum müjdeleri peş peşe sıraladı: 39 ilçe 100 bin konut, emekliye destek, taksi...
Türk Telekom
Eyüpsultan’da 5 kişiye çarpan oğlu Timur Cihantimur Mısır’a kaçıran yazar Eylem Tok hakkında yakalama kararı! Skandal savunma: Annelik iç güdüsü
İşte PKK uzlaşısı! Elebaşı Mustafa Karasu Bu sadece yerel seçim değil deyip CHP - DEM’e istikamet çizdi: Özgür Özel’e ’kayyum’ talimatı
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Malatya mitinginde önemli açıklamalar
ABD basını nükleer savaşı körüklüyor! New York Times senaryoyu yazıp o bölgeleri işaret etti: İki yıldır hazırlanıyorlar
Son dakika: Fondaş Enver Aysever Özgür Özel’in Erdal Beşikçioğlu hakkındaki Beşikten polis sözleriyle dalga geçti: Pavyona düşmek daha iyi
AK Parti’den emekli maaşı açıklaması! O tarih işaret edildi... Yeni düzenleme mi geliyor?
Aziz Yıldırım’dan olay açıklama! Fenerbahçe başkanlığına aday olacak mı?
Kamu çalışanları dikkat! Bakan Vedat Işıkhan’dan ’toplu sözleşme ikramiyesi’ açıklaması: CHP yüzünden aylıkları 345 TL azalacak
SON DAKİKA