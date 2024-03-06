18 yıl sonra bir dönem kapandı; Arka Sokaklar dizisini darboğaz edecek ayrılık depremi!

Türkiye'nin en uzun soluklu polisiye dizisi Arka Sokaklar, 666. bölümüyle yine izleyicilerini ekran başına kilitledi. Ancak dizinin sadık takipçilerini bekleyen beklenmedik gelişmeler var. Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, ve Özlem Çınar gibi değerli isimlerin rol aldığı dizi, her hafta olduğu gibi bu hafta da heyecan ve gerilim dolu anlara sahne oluyor.
Arka Sokaklar'da Kriz Sinyalleri
Dizi, yeni sezona iddialı bir giriş yaparken, kadroda yapılan revizyonlar ve yeni isimlerin dahil edilmesiyle dikkatleri üzerine çekti. Ancak, son bölümlerde yaşanan olaylar ve ayrılık haberleri izleyicileri endişelendiriyor.
Seval Komiser'in Dramı
Son bölümde, Seval Komiser, gittiği yerde pusuya düşürülüyor. Ekibin Seval'den haber alamaması üzerine yapılan aramalar sonucunda Seval, vurulmuş halde bulunuyor. Seval'in hayatta kalıp kalamayacağı ise henüz belirsizliğini koruyor. Bu gelişme, dizinin takipçilerini derinden etkileyen bir an olarak kayıtlara geçti.