18 yıl sonra bir dönem kapandı; Arka Sokaklar dizisini darboğaz edecek ayrılık depremi!

Türkiye'nin en uzun soluklu polisiye dizisi Arka Sokaklar, 666. bölümüyle yine izleyicilerini ekran başına kilitledi. Ancak dizinin sadık takipçilerini bekleyen beklenmedik gelişmeler var. Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, ve Özlem Çınar gibi değerli isimlerin rol aldığı dizi, her hafta olduğu gibi bu hafta da heyecan ve gerilim dolu anlara sahne oluyor.