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SON DAKİKA: Seksenler dizisinin yıldızından acı haber! Efe Deprem motosiklet kazasında hayatını kaybetti! Oyuncu eşi duyurdu

Seksenler dizisinde Zafer karakterini canlandıran oyuncu Efe Deprem’den acı haber geldi. 42 yaşındaki ünlü oyuncu dün akşam saatlerinde motosikleti ile trafik kazası geçirdi. Ağır yaralanan oyuncu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 06 Mart 2024, 11:48 Güncelleme 06 Mart 2024, 12:14
SON DAKİKA: Seksenler dizisinin yıldızından acı haber! Efe Deprem motosiklet kazasında hayatını kaybetti! Oyuncu eşi duyurdu

Seksenler dizisinde Zafer karakterini canlandıran oyuncu Efe Deprem'den acı haber geldi. Şişli'de devrilen motosikletin sürücüsü oyuncu Efe Deprem, yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Seksenler dizisinde oynadığı "Zafer" rolüyle tanınan Deprem'in (41) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, dün akşam saatlerinde D-100 kara yolu Mecidiyeköy mevkisinde devrildi.

Kazada, motosikletten düşen Deprem, ağır yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Deprem, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Deprem'in kendisi gibi oyuncu eşi Burcu Altın Deprem sosyal medya hesabından eşinin acı haberini duyurdu.

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