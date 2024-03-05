Kara Ağaç Destanı’nda ayrılığın daniskası yaşandı; Macerası iki bölüm bile sürmedi

Emre Kıvılcım, Ömer karakteriyle Kara Ağaç Destanı'nda izleyicilerin kalbinde özel bir yer edinmişti.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Sultan'ın baraj yapımı için gelen mühendis olduğunu ilan etmesi, köylüler arasında şok etkisi yaratırken, herkesin gözü kulağı bu gizemli mühendisin niyetinde.

Sultan'ın babası Osman Ağa'nın evine yerleşmesine sakin bir şekilde göz yumulan Celal Ağa'nın ise aslında başka bir planının olduğu ortaya çıkar.

Celal Ağa'nın bu gizemli planı, köydeki dengeleri alt üst edecek gibi görünüyor. Sultan'ın hayatındaki bu ani değişimler, köylülerin merakını daha da artırırken, Osman Ağa'nın evinde yaşananlar da gözlerden kaçmıyor.