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Gönül Dağı 130. bölüm 2. fragmanı: Ayrılıklar peş peşe... Kara haber Taner'i perişan etti

Gönül Dağı dizisinin bu hafta yayınlanacak 130. bölümü izleyicilere duygusal bir anlar yaşatacak gibi görünüyor. Dizinin sevilen karakterleri Taner ve Selma tam evlenmeye karar vermişken beklenmedik bir olay her şeyi altüst edecek. Senaryonun beklenmedik kırılma noktaları izleyicilere duygusal anlar yaşatacak. Düğünde yaşananlar Selma'nın Taner'e "Kalbin hala onda" demesiyle iyice kızışıyor ve izleyicileri ekran başına kilitleyen bir dram ortaya çıkıyor.

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Giriş Tarihi 05 Mart 2024, 16:37 Güncelleme 05 Mart 2024, 16:37
Gönül Dağı 130. bölüm 2. fragmanı: Ayrılıklar peş peşe... Kara haber Taner’i perişan etti

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi bu hafta 130. bölümüyle ekranlarda olacak. Dizinin yeni bölümünde Taner ile Selma'nın hikayesi izleyicileri büyük bir merak içinde bırakacak yeni bir dönemece giriyor. Taner ve Selma'nın evlilik kararı, izleyicileri heyecanlandırırken ortaya çıkan beklenmedik bir gelişme her şeyi karman çorman edecek.

ŞOK SÖZLER!

Taner ile Selma evlenmeye karar veriyor. Ancak Selma'nın düğünden hemen önce duyduğu "Öğretmen kızını Dilek'e diyordu. Demek ki seni Dilek'in yerine koymuş." sözleri ortalığı karıştırdı.

Selma, Taner'e düğünde "Kalbin hala onda" dedi ve ortalık karıştı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Taner ile Selma'nın ayrılacağı, ikilinin hikayesinin bambaşka bir noktaya taşınacağı konuşuluyor.

TANER VE SELMA'NIN HİKAYESİ

Küçük bir kasabanın huzurlu sokakları Taner ve Selma'nın düğün hazırlıklarıyla şenlendi. Kasaba halkı, bu iki sevilen genç insanın mutluluğuna tanık olmak için sabırsızlanıyor. Ancak her masal gibi bu hikayede de beklenmedik bir dönüş noktası var.

Taner duygusal bir anın esiri olarak Selma'ya beklenmedik bir şekilde "Öğretmen kızı" diye seslenince kasaba sakinlerinin ve izleyicilerin kalpleri bir an için durdu.

Selma'nın "Kalbin onda hala, öğretmen kızı Dilek'te." şeklinde yanıtı aşkın karmaşıklığını ve geçmişin gölgesinde kalan duyguları ortaya çıkardı.

Bu beklenmedik an Taner'i ve izleyicileri geçmişin tozlu sayfalarına, hala unutulmamış bir aşkın hatıralarına götürdü.

Dilek'e olan duyguları Taner'in kalbinde hala canlıyken Selma'nın bu gerçekle yüzleşmesi ve kendi duygularını ifade etmesi, kasaba halkını derinden etkiledi.

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