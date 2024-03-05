Gönül Dağı 130. bölüm 2. fragmanı: Ayrılıklar peş peşe... Kara haber Taner’i perişan etti

TANER VE SELMA'NIN HİKAYESİ Küçük bir kasabanın huzurlu sokakları Taner ve Selma'nın düğün hazırlıklarıyla şenlendi. Kasaba halkı, bu iki sevilen genç insanın mutluluğuna tanık olmak için sabırsızlanıyor. Ancak her masal gibi bu hikayede de beklenmedik bir dönüş noktası var.

Taner duygusal bir anın esiri olarak Selma'ya beklenmedik bir şekilde "Öğretmen kızı" diye seslenince kasaba sakinlerinin ve izleyicilerin kalpleri bir an için durdu.

Selma'nın "Kalbin onda hala, öğretmen kızı Dilek'te." şeklinde yanıtı aşkın karmaşıklığını ve geçmişin gölgesinde kalan duyguları ortaya çıkardı.

Bu beklenmedik an Taner'i ve izleyicileri geçmişin tozlu sayfalarına, hala unutulmamış bir aşkın hatıralarına götürdü.

Dilek'e olan duyguları Taner'in kalbinde hala canlıyken Selma'nın bu gerçekle yüzleşmesi ve kendi duygularını ifade etmesi, kasaba halkını derinden etkiledi.