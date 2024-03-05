SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Kızılcık Şerbeti'nde Alev'in yerine geçecek; 1 isim diziden ayrıldı! 1 isim de kadroya dahil ediliyor

Sosyal medyanın heyecanla takip ettiği ve her hafta olaylı sahneleriyle dikkat çeken "Kızılcık Şerbeti" dizisi, yeni bir transferle gündeme bomba gibi düştü. Yayınlandığı dönemde büyük bir hayran kitlesi edinen "Aşk Yeniden" dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Rüya Coric, artık "Kızılcık Şerbeti"nin kadrosunda yer alacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 05 Mart 2024, 09:03 Güncelleme 05 Mart 2024, 09:03
Kızılcık Şerbeti’nde Alev’in yerine geçecek; 1 isim diziden ayrıldı! 1 isim de kadroya dahil ediliyor

Kızılcık Şerbeti, dram dolu hikayesiyle ekrana geliyor. Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı'nın paylaştığı dizi, kadrosuna yeni bir yıldız ekleyerek izleyicisine sürpriz yapacak.

Yeni Konuk Oyuncu: Rüya Coriç
Diziye katılan yeni konuk oyuncu Rüya Coriç, senaryoya farklı bir soluk getiriyor.

Sibel karakteri, Rüzgâr'ın eski sevgilisi olarak kadroya girecek. Bilindiği üzere Alev de Rüzgar'ın eski sevgilisi rolündeydi.

Yönetmenliğini Ketche'nin yaptığı Kızılcık Şerbeti'nin güçlü kadrosuna dahil olan Coriç, Rüzgâr'ın eski sevgilisi Sibel karakteriyle dramın dozunu artıracak.

Sibel karakteri, Rüzgâr'ın hayatına geri dönerek zor anlar yaşatırken, Rüzgâr'ın bu zorlu süreçte Nursema'dan destek istemesiyle ilişkileri yeni bir boyut kazanacak.

Rüya Coriç Kimdir?
1995 yılında Sırbistan'da dünyaya gelen Rüya Coriç, lisans eğitimini Nişantaşı Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nde tamamladıktan sonra, Gazikent Üniversitesi'nde kamera önü oyunculuk dersleri aldı. Kariyerine sunuculuk yaparak başlayan Coriç, daha sonra oyunculuğa adım attı ve birçok film ve dizi projesinde yer aldı. 2019 yılında Best Model Of Turkey yarışmasına katılarak adından söz ettiren Coriç, şimdi de Kızılcık Şerbeti'nde Sibel karakteri ile izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Coriç'in Katkıları ve Beklentiler
Rüya Coriç'in katılımıyla Kızılcık Şerbeti dizisinin hikayesinde yeni bir dönem başlıyor. Sibel karakterinin getireceği dinamikler ve Rüzgâr ile olan geçmişi, dizinin merak uyandıran konularından biri haline geliyor. Coriç'in oyunculuk performansı ve karakterin hikayedeki rolü, izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Dizi, her bölümüyle izleyicileri şaşırtmayı ve duygusal bir yolculuğa çıkarmayı başarıyor.

1 KİŞİ DİZİDEN AYRILMIŞTI

Başrollerinde Settar Tanrıöğen'in yer aldığı ve Türk televizyonlarının sevilen dizilerinden biri olan "Kızılcık Şerbeti", son bölümünde beklenmedik bir değişiklikle izleyicileri şaşırtmıştı. Dizide uzun süredir rol alan Abdullah Ünal karakterini canlandıran Settar Tanrıöğen, geçirdiği beyin kanaması ve ardından peş peşe geçirdiği iki ameliyat sonrası beklenenden daha yavaş bir iyileşme süreci yaşayınca diziye veda etmek zorunda kalmıştı.

Settar Tanrıöğen'in rolünü devralmak için yapımcılar, Türk sinemasının usta isimlerinden Ahmet Mümtaz Taylan ile anlaşmıştı. Taylan, Tanrıöğen'in ardından "Kızılcık Şerbeti" dizisinin setine dahil oldu ve Abdullah Ünal karakterine hayat vermek için hazırlıklara başladı.

"Kızılcık Şerbeti" son bölümde ne oldu?

Doğa, hamile olduğunu annesine itiraf eder ve bir süre bu durumu sır olarak saklamasını ister. Kıvılcım, kızını kırmamak adına zorunlu olarak bu durumu kabul eder. Abdullah'ın COVID-19 karantinası devam etmektedir ve Umut, başına gelenlerin etkisiyle depresyonda olmaya devam ederken, Nursema da bu durumdan rahatsızlık duyar.

Nilay'ın Mustafa ile arayı düzelterek eve dönmesi, Pembe'yi mutlu eder. Ancak Nilay, adadığı adağı yerine getirmek için harekete geçerken, beklenmedik bir misafiri eve almak zorunda kalır. Doğa, Fatih'le ayrılma konusunda pişmanlık duyar ve eski kocasıyla yeniden görüşmek için çeşitli hamleler yapar.

Ömer, oğlu Metehan'ın kendinden yaşça büyük bir kadınla görüştüğünü öğrenir ve bu ilişkiyi sonlandırmak için çaba gösterir, ancak Metehan'a söz dinletemez. Kıvılcım, kızını korumak için harekete geçer ve hamilelik durumunu Fatih'e söylemeye çalışırken, Alev'in beklenmedik bir sürpriziyle karşılaşır.

Bu karmaşık ve dolu dolu geçen bölümde karakterlerin hayatlarındaki çalkantılar ve ilişkilerdeki dönüşümler seyircilere heyecan dolu anlar yaşattı. Gelecek bölümde neler olacağı ise merakla bekleniyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Gazze için kritik kabul: Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ı Külliye’de ağırlayacak
Murat Kurum’dan İstanbul’a değer katacak vizyon! Kentsel dönüşüm, lojistik köyler, metrolar... | Lansman öncesi Başkan Erdoğan’la ne konuştu?
Bir aile yok oldu! TEM Otoyolu’nda Pendik mevkiinde karşıya geçmeye çalışan yayalara otomobil çarptı: 2’si çocuk 5 kişi can verdi
Tarım Kredi Kooperatif Market’ten Ramazan kampanyası! Temel gıdada fiyat sabitlendi! Süt, un, ayçiçek yağı, pirinç, mercimek...
Son dakika: İstanbul’da hissedilen deprem! | AFAD KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER
EMEKLİYE ENFLASYON ZAMMI | SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Temmuz zammına ipucu geldi! Kim ne kadar alacak?
Fener’in 2 yıldızı forma savaşını dostluğa çevirdi! Cengiz Ünder ve İrfan Can’dan çok güzel hareketler
Çanakkale depremi sonrası Murat Kurum’dan kentsel dönüşüm mesajı: İstanbul bir saniye bile kaybedemez! | İmamoğlu’na hizmet dersi: Birileriyle kirli pazarlıklarla...
Başkan Erdoğan’dan Irak için harekat sinyali: Sınırlarımızı güven altına alacak çemberi tamamlamak üzereyiz
Son 5 sezonun en iyisi: Dusan Tadic ligin zirvesinde! İstatistiğini TAKVİM ortaya çıkardı
Eşinden kurtulmak istedi Esra Erol’a katıldı! Selami Bey’in temizlik hikayesi olay oldu: Saç kıllarından ev görünmezdi
Terörün siyasi ayağı DEM Parti ilk defa İBB’de grup kuracak: 10 ilçede 31 DEM’li CHP listelerinde Meclis üyesi adayı oldu
Murat Kurum AK Parti’nin yeni reklam filmini paylaştı: Algılar yıkılacak gerçekler kazanacak
Özgür Özel İmamoğlu’na ’bedelli’ vurdu! Ekremci cephe ayaklandı: CHP’nin en çapsız başkanı konuşmasın | Sene 2000 Silopi kırsalında bir Kurum
Yunan basınında gündem Türkiye! Ethnos gazetesi 4 jeopolitik hamleyi manşete taşıdı öve öve bitiremedi: KAAN, İHA-SİHA üssü, Somali ve Cibuti anlaşmaları...
SON DAKİKA