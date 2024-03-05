Kızılcık Şerbeti’nde Alev’in yerine geçecek; 1 isim diziden ayrıldı! 1 isim de kadroya dahil ediliyor

Rüya Coriç Kimdir? 1995 yılında Sırbistan'da dünyaya gelen Rüya Coriç, lisans eğitimini Nişantaşı Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nde tamamladıktan sonra, Gazikent Üniversitesi'nde kamera önü oyunculuk dersleri aldı. Kariyerine sunuculuk yaparak başlayan Coriç, daha sonra oyunculuğa adım attı ve birçok film ve dizi projesinde yer aldı. 2019 yılında Best Model Of Turkey yarışmasına katılarak adından söz ettiren Coriç, şimdi de Kızılcık Şerbeti 'nde Sibel karakteri ile izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Coriç'in Katkıları ve Beklentiler Rüya Coriç'in katılımıyla Kızılcık Şerbeti dizisinin hikayesinde yeni bir dönem başlıyor. Sibel karakterinin getireceği dinamikler ve Rüzgâr ile olan geçmişi, dizinin merak uyandıran konularından biri haline geliyor. Coriç'in oyunculuk performansı ve karakterin hikayedeki rolü, izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Dizi, her bölümüyle izleyicileri şaşırtmayı ve duygusal bir yolculuğa çıkarmayı başarıyor.

1 KİŞİ DİZİDEN AYRILMIŞTI

Başrollerinde Settar Tanrıöğen'in yer aldığı ve Türk televizyonlarının sevilen dizilerinden biri olan "Kızılcık Şerbeti", son bölümünde beklenmedik bir değişiklikle izleyicileri şaşırtmıştı. Dizide uzun süredir rol alan Abdullah Ünal karakterini canlandıran Settar Tanrıöğen, geçirdiği beyin kanaması ve ardından peş peşe geçirdiği iki ameliyat sonrası beklenenden daha yavaş bir iyileşme süreci yaşayınca diziye veda etmek zorunda kalmıştı.

Settar Tanrıöğen'in rolünü devralmak için yapımcılar, Türk sinemasının usta isimlerinden Ahmet Mümtaz Taylan ile anlaşmıştı. Taylan, Tanrıöğen'in ardından "Kızılcık Şerbeti" dizisinin setine dahil oldu ve Abdullah Ünal karakterine hayat vermek için hazırlıklara başladı.