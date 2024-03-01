BİR AMELİYAT DAHA OLMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde başvurduğu hastanede yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda beyin damarlarından birinde anevrizma (anterior komunikan arter anevrizması) kanaması saptanan ve ameliyatın ardından tedavisine yoğun bakımda devam edilen Settar Tanrıöğen, bir kez daha operasyon geçirdi. Settar Tanrıöğen, beyninde oluşan sıvı nedeniyle yeniden bıçak altına yattı. Ameliyatı 1,5 saat süren sanatçı, operasyonun ardından yoğun bakıma alındı.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu ile ilgili hastanenin Başhekimi Dr. Engin Çakmakçı şu bilgileri vermişti:

"Hastamız Settar Tanrıöğen'in beyninde ortaya çıkan anevrizmanın (baloncuk) patlaması sonucunda beyin ve beyin zarları arasında oluşan (subaraknoid) kanama ile ilgili tedavi ve iyileşme süreci devam etmektedir. 26 Ocak 2024 tarihinden itibaren yoğun bakım servisimizde tedavi edilen hastamız, klinik durumunda görülen olumlu gelişmeler ve risklerinin azalması nedeniyle 6 Şubat 2024, Salı günü hasta odasına alınmıştır. Hastamızın tedavisi hasta odasında sürdürülecek ve ziyaretçi kısıtlamasına bir süre daha devam edilecektir."