Polat’ın bitiremediği düşmandan ilk poz geldi! Kurtlar Vadisi’nin yıldızı 21 yıl sonra ilk kez...

Uzun bir süre kameralardan uzak kalan ve özel hayatıyla gündemden uzak durmayı tercih eden Sinem Yıldırım, son dönemde sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye başladı. Yıllar içinde fiziksel görünümünde yaşanan değişiklikler ve paylaştığı güzellik sırları hayranlarını şaşırtıyor ve merak konusu oluyor.

YILLAR SONRA İLK KEZ Kurtlar Vadisi dizisinde, Polat Alemdar'ın en çetin düşmanlarından biri olarak karşımıza çıkan Esther Hirch, Sinem Yıldırım'ın üstün oyunculuk performansı ile izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.