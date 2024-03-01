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Gönül Dağı'nın Dilek'inden 22 ay sonra gelen itiraf! "Eğer diziden ayrılmasaydım..."

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinde Dilek karakteriyle parlayan Gülsüm Ali İlhan, performansıyla hafızalara kazınmıştı. Berk Atan ile olan uyumu izleyiciler tarafından çok beğenilmiş ve adeta bir efsane haline gelmişti. Ancak dizinin ilk iki sezonunun ardından İlhan'ın projeden ayrılması hayranlarını büyük bir hayal kırıklığına uğratmıştı. Ünlü oyuncunun diziden ayrıldıktan yaklaşık 2 yıl sonra yaptığı açıklama duyanları şaşırttı.

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Giriş Tarihi 01 Mart 2024, 10:28 Güncelleme 01 Mart 2024, 10:28
Gönül Dağı’nın Dilek’inden 22 ay sonra gelen itiraf! Eğer diziden ayrılmasaydım...

Gülsüm Ali'nin diziden ani ayrılma kararı hayranlarını zor bir döneme sokmuştu. Ayrılık kararından iki yıl sonra yaptığı önemli açıklama ise dikkat çekti. Gülsüm Ali geçtiğimiz günlerde katıldığı bir yayında Gönül Dağı ile ilgili hayalini paylaşarak izleyicileri şaşırttı. Güzel oyuncunun söyledikleri seyircileri geçmişe götürdü.

GÜLSÜM ALİ'NİN SÜRPRİZ İTİRAFI

Oyuncu, uzun bir sessizliğin ardından verdiği röportajda "Güzel bir sahneyle o çocuğa dokunmak isterdim. Taner'in, Dilek'in mutluluğunu oğullarıyla görmek isterdim. Hikâyeleri yarım kaldı. Masaldı o" diyerek içinde kalan bir hayali dile getirdi.

DİLEK KARAKTERİNİN TRAJİK SONU

Asuman ve Ramazan'ın düğün günü, Gönül Dağı'ndan düşen taşlarla birlikte, dizinin dokusunda bir dönüm noktası yaşandı.

Dilek bölgeye görev için gitmiş ve dizinin geçen sezon finallerinde doğuma az bir zaman kala çalışırken tehlike altında kalarak hayatını kaybetti. Taner'in gözyaşları ise izleyicileri derinden etkiledi.

Dilek karakterinin hikayesi unutulmaz sahneler ve duygusal anlarla dolu bir serüven olarak izleyicilerin belleğinde yer etti.

Dilek'e hayat veren oyuncu Gülsim Ali İlhan sosyal medya hesabından diziye şu sözlerle veda etmişti:

"Gönül Dağı türküsünün bende yeri apayrı, bu projeden önce de sürekli bıkmadan usanmadan dinlerdim. Bir gün bir senaryo geldi adı "Gönül Dağı". İlk bölümü okudum ve bu işte oynamak istiyorum, Dilek ben olmalıyım dedim ve öyle de oldu.

İyi ki olmuş çok güzel bir Anadolu masalının prensesi oldum. Ben sizden, siz de benden bir parça oldunuz. İki sene reyting rekorları kıran ve birinciliği böylesine hak eden bir işte oynamak, ben ve ailem adına mutluluk ve gurur vesilesi oldu."

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