Gönül Dağı'nın Dilek'inden 22 ay sonra gelen itiraf! "Eğer diziden ayrılmasaydım..."

Dilek bölgeye görev için gitmiş ve dizinin geçen sezon finallerinde doğuma az bir zaman kala çalışırken tehlike altında kalarak hayatını kaybetti. Taner'in gözyaşları ise izleyicileri derinden etkiledi.
Dilek karakterinin hikayesi unutulmaz sahneler ve duygusal anlarla dolu bir serüven olarak izleyicilerin belleğinde yer etti.
Dilek'e hayat veren oyuncu Gülsim Ali İlhan sosyal medya hesabından diziye şu sözlerle veda etmişti:
"Gönül Dağı türküsünün bende yeri apayrı, bu projeden önce de sürekli bıkmadan usanmadan dinlerdim. Bir gün bir senaryo geldi adı "Gönül Dağı". İlk bölümü okudum ve bu işte oynamak istiyorum, Dilek ben olmalıyım dedim ve öyle de oldu.
İyi ki olmuş çok güzel bir Anadolu masalının prensesi oldum. Ben sizden, siz de benden bir parça oldunuz. İki sene reyting rekorları kıran ve birinciliği böylesine hak eden bir işte oynamak, ben ve ailem adına mutluluk ve gurur vesilesi oldu."