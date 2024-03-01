Tek yöntemle şıp diye 50 kiloya indi! Ezgi Eyüboğlu'na şakır şakır kilo verdiren yöntem! "Yerleşen yağlarla mücadele etmek için..."

Ünlü oyuncu 2013 yılında verdiği bir röportajda şu ifadeleri kullanıyor;

"Kilo konusunda, şu an 50 kilo olduğumu söyleyebilirim. Yaş ilerledikçe vücuda yerleşen yağlarla mücadele etmek için fitness derslerine katıldım. Hedefim vücut hatlarımı sıkılaştırmak ve kaslarımı daha belirgin hale getirmek. Zayıflık değil, kas oranının yüksek olması benim için önemli."

"Yemekle aramın güzel olması, hem lezzetli tatlar keşfetmek hem de sağlıklı beslenmeye dikkat etmek arasında bir denge kurmamı sağlıyor. Bu sayede hem yemeklerin tadını çıkarıyorum hem de sağlıklı bir yaşam tarzını sürdürebiliyorum."