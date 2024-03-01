Tek yöntemle şıp diye 50 kiloya indi! Ezgi Eyüboğlu'na şakır şakır kilo verdiren yöntem! "Yerleşen yağlarla mücadele etmek için..."

Ünlü oyuncu 2013 yılında verdiği bir röportajda şu ifadeleri kullanıyor;
"Kilo konusunda, şu an 50 kilo olduğumu söyleyebilirim. Yaş ilerledikçe vücuda yerleşen yağlarla mücadele etmek için fitness derslerine katıldım. Hedefim vücut hatlarımı sıkılaştırmak ve kaslarımı daha belirgin hale getirmek. Zayıflık değil, kas oranının yüksek olması benim için önemli."
"Yemekle aramın güzel olması, hem lezzetli tatlar keşfetmek hem de sağlıklı beslenmeye dikkat etmek arasında bir denge kurmamı sağlıyor. Bu sayede hem yemeklerin tadını çıkarıyorum hem de sağlıklı bir yaşam tarzını sürdürebiliyorum."
AYDA ÖRNEK DİYET LİSTESİ!
Kahvaltı:
- Yulaf ezmesi, taze meyveler ve bir avuç badem içeren bir kase.
- Yeşil çay veya siyah kahve.
Ara Öğün:
- Bir elma veya bir avuç fındık.
Öğle:
- Izgara tavuk göğsü veya ızgara balık.
- Tam buğday ekmeği ile sebzeli salata.
Ara Öğün:
- Yoğurt veya bir avuç ceviz içeren bir kase meyve salatası.
Akşam:
- Fırında somon veya hindi göğsü.
- Tam buğday makarna veya esmer pirinç.
- Sebzelerle zenginleştirilmiş buharda pişmiş sebzeler.
Ara Öğün (İsteğe Bağlı):
- Bir avuç karışık kuru meyve veya bir dilim ananas.
Akşam:
- Tavuk veya kırmızı et.
- Quinoa veya bulgur pilavı.
- Fırınlanmış sebzeler.
Gece:
- Bir fincan ılık süt veya bitki bazlı süt.
Bu diyet listesi genel bir örnek olup, her bireyin ihtiyaçları farklıdır. Beslenme planınızı kişisel sağlık koşullarınıza ve hedeflerinize uygun olarak uyarlamak önemlidir. Ayrıca, düzenli fiziksel aktiviteyi unutmamanız da önemlidir. Diyet ve yaşam tarzı değişiklikleri konusunda bir uzmana danışmak her zaman en iyi yaklaşımdır.