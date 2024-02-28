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Yılın aşk bombası: Hadise'nin yeni Mert Ayaydın kim, kaç yaşında, nereli? Mert Ayaydın kimin oğlu, Hadise'den kaç yaş küçük?

Ünlü pop sanatçısı Hadise, 38 yaşında olmasına rağmen sahne performansları, güçlü sesi ve enerjisiyle hayranlarını her zaman büyülemeyi başarıyor. Özel hayatı da merakla takip edilen Hadise, son zamanlarda iş insanı Mert Ayaydın ile yaşadığı aşkla gündemdeki yerini koruyor. İkilinin bir mekânda keyifli bir akşam geçirirken dans ederken çekilen görüntüleri, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve kısa sürede viral oldu. Hadise ve Mert Ayaydın'ın neşeli halleri ve uyumlu dansları, takipçileri tarafından beğeniyle karşılandı. Peki, Mert Ayaydın kimdir, kaç yaşında?

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Giriş Tarihi 29 Şubat 2024, 09:34 Güncelleme 29 Şubat 2024, 09:34
Yılın aşk bombası: Hadise’nin yeni Mert Ayaydın kim, kaç yaşında, nereli? Mert Ayaydın kimin oğlu, Hadise’den kaç yaş küçük?

Ünlü şarkıcı Hadise, kalbini iş insanı Mert Ayaydın'a kaptırdı. İkilinin bir mekanda romantik anlar yaşadığı görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Hadise ve Mert Ayaydın, birlikte eğlenirken çekilen görüntüler, hayranlarını ve magazin dünyasını heyecanlandırdı. Peki, Mert Ayaydın kimdir, kaç yaşında?

HADİSE'NİN YENİ SEVGİLİSİ KİM?

Ünlü şarkıcı Hadise, geçtiğimiz aylarda Mehmet Dinçerler ile kısa süren bir evlilik yaşadıktan sonra adı birçok aşk dedikodusuna karıştı. Şimdi ise Hadise, ünlü iş insanı Yalçın Ayaydın'ın oğlu Mert Ayaydın ile romantik anlar yaşayarak magazin gündemine oturdu.

▶️Yılın aşk bombası Hadise'den geldi!

Hadise ve Mert Ayaydın'ın yakalandığı görüntülerHadise ve Mert Ayaydın'ın yakalandığı görüntüler

MERT AYAYDIN KİMDİR?

28 yaşındaki Mert Ayaydın, İpekyol Yönetim Kurulu Başkanı ve Ayaydın şirketlerinin sahibi Yalçın Ayaydın ile eşi Tunay Ayaydın'ın oğlu olarak biliniyor. Londra'da tamamladığı üniversite eğitimini 2017 yılında başarıyla bitiren Mert Ayaydın, iş dünyasındaki başarılarıyla dikkat çekiyor.

Mert AyaydınMert Ayaydın

Hadise ile Mert Ayaydın arasındaki yaş farkı 10 yıl olarak belirtiliyor. İkilinin bir mekanda sarmaş dolaş dans ettiği ve romantik anlar yaşadığı görüntüler, sosyal medyada ve magazin dünyasında geniş ilgi gördü.

Mert Ayaydın ve ailesiMert Ayaydın ve ailesi

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