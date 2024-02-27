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Ünlü oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu, ikinci bebeğe gün sayıyor! Doğacak oğullarının ismini açıkladılar...

Ece Çeşmioğlu ile evli olan başarılı oyuncu Taner Ölmez, doğacak oğullarının isminin "Hazar" olacağını açıkladı. İşte sizler için derlediğimiz 27 Şubat tarihli Saklambaç haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Şubat 2024 Güncelleme 27 Şubat 2024, 07:02
Ünlü oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu, ikinci bebeğe gün sayıyor! Doğacak oğullarının ismini açıkladılar...

Taner Ölmez, Ceyda Düvenci'nin konuğu oldu. Ölmez; babalığını, ailesini en özel cümleleriyle Düvenci'yle paylaştı. Ölmez, "Zengin bir ailenin çocuğu değilim; zevk aldığım yerler makul yerlerdir. Fiyatı çok fazla geliyorsa beğendiğim bir şeyi ya almam ya da indirime girmesini beklerim ve bundan da mutsuz olmam" ifadelerini kullandı.

"ZEYNEP'İ BEN KOYMUŞTUM"
Ece Ceşmioğlu ile mutlu evliliğinden Zeynep adında kızı olan Ölmez, "Kız babası olmak çok tehlikeli bir durum, evden çıkamıyorsun. Ben birkaç aydır kızımla yatıyorum bir de artık başka bir seviye olmaya başladı. Zeynep'in ismini ben koydum. Bir çocuk daha istiyorduk zaten, ona asla karışmayacağım demiştim. Dünyaya gelecek oğlumuzun adı 'Hazar' olacak" şeklinde konuştu.

KARLAR KRALİÇESİ!
Oyunculuğu kadar tarzıyla da gündem yaratan Demet Özdemir, bu kez karlar üzerinde pozlar verdi. Doğum gününde kar tatiline giden güzel oyuncu, pembe kazağı ve gözlükleriyle katalog çekimlerinden fırlamış gibiydi. Binlerce beğeni alan karelerine, "Neşelenmek için pembe ve sevdiklerin yeter" notunu düşen Özdemir, güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.



İSPANYA ÇIKARMASI!
Dilan Çıtak, hafta sonunu yurt dışında geçirdi. Şarkıcı, önce Mısır'da gerçekleşen dünyaca ünlü markaların ve tasarımcıların ev sahipliği yaptığı moda sergisine katıldı. Çıtak, daha sonra İspanya'ya geçerek Almeria- Atletico Madrid karşılaşmasını tribünden izledi. Almeria takımının sahibi Suudi Arabistanlı Turki Alalshikh'in misafiri olarak İspanya'ya giden şarkıcı, maçtan önce şehri gezdi. 2-2 biten Almeria- Atletico Madrid maçından sonra Çıtak, Türkiye'ye döndü.



MEKSİKA GÜZELİ!
Ebru Şahin ve Cedi Osman Meksika'ya tatile gitmişti. Bir hayli keyifli vakit geçiren çift bu anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor. Son olarak bikinili pozunu sevenleriyle paylaşan Şahin'e binlerce beğeni ve yorum yağdı. Güzel oyuncuya "Her gün daha güzel" ve "Afet-i Şahin" gibi yorumlar geldi.



BİTMEYEN TATİL!
Son olarak tatil için kızı Melisa ile beraber Amerika'ya giden Şeyma Subaşı, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Deniz kenarında poz veren Subaşı, kızı ve arkadaşlarıyla bir hayli keyifli vakit geçirdi. Güzel model bu anları, "Anne ve Çocuklarla sıradan bir eğlenceli gün daha..." notuyla paylaştı.

BEYAZ KUĞU!
Türkiye'nin festival serisi 'Live From Fest' bu hafta sonu Bartın'daydı. İki günlük festivalin açılışını Teoman yaparken kapanışı Hadise'den geldi. 'Aşk Kaç Beden Giyer', 'İmdat', 'Feryat' ve 'Sıfır Tolerans' gibi hitlerini arka arkaya sıralayan ünlü sanatçı, dansçıları ile yaptığı şovlarla da unutulmaz bir konsere imza attı. Hadise, Bartın performansında tercih ettiği beyaz kostümüyle de sahnede adeta kuğu gibiydi.

BABASININ İZİNDE!
Türk pop müziğinde emin adımlarla ilerleyen Beste Açar, yeni teklisi 'Sahte Hayatın' ile 2024 yılında hız kesmeden müzikal yolculuğuna devam ediyor. Kar Beyaz gibi pop müziğin klasik şarkılarından birine imza atan Beste Açar, Türk pop müziğin dev ismi Kayahan'ın kızı olarak babasının bıraktığı bayrağı gururla taşıyor.

'ACI'YI PAYLAŞTILAR!
Seda Sayan, 17 yıl önce programına Hande Yener'i konuk etmiş, birlikte Yener'in 'Acı Veriyor' şarkısını seslendirmişlerdi. Geçtiğimiz günlerde sandıktan çıkan bu görüntüler sosyal medyada viral olmuş ve hayranları Sayan'dan bu şarkıyı istemişti. Sayan da onları kırmadı ve stüdyoya girerek şarkıyı kaydetti. 'Acı Veriyor' Seda Sayan yorumuyla çok yakında dijital platformlarda yerini alacak.

SHAKIRA DANS EDEMİYOR!
Didem Kınalı, Özlem Esra Ada'nın programına konuk oldu. Kınalı, ilk sahneye 11 yaşında çıktığını o zamanlar çocuk yaşta pavyonda dans ederek kariyerinin başladığını söyledi. Kınalı, Avrupa'da oryantalin yayılması ve ilgi çekmesi ile ilgili de konuştu. Ünlü oryantal, "İspanyollar bu dansı çok seviyor ama Shakira kesinlikle çok kötü dans ediyor. Dans şarkı söylemek gibi değil, hakimiyet istiyor. Sahnede farkında değiller ama çok kötü duruyor" diyerek tartışmanın fitilini ateşledi.

BABA-KIZ GÜNÜ!
Fikret Orman ve kızı Aslıgül Orman, önceki akşam Etiler'deydi. Birlikte alışverişe gelen baba kız, saatlerce mağazaları dolaşarak alışveriş yaptı. Kendilerini çeken gazetecilere, "Kolay gelsin" diyen Orman, daha sonra da kızı ile birlikte yemek yedi.
Doğan SAVAŞ

CESARET BULDU!
Dişçi fobisi olan Tayfun Duygulu, uzun süredir ertelediği diş tedavisini eşi Bella'nın cesaretlendirici desteğiyle yaptırdı. Ünlü sanatçı, tedavi sonrasında modern teknolojinin sunduğu imkanlardan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti. "Artık eskisi gibi korkutucu değil" diyerek, tedavinin son derece konforlu geçtiğini vurguladı.

'YILDIZ'LI ŞARKI!
Ünlü şarkıcı Pınar Soykan'ın, "Tortu" şarkısı tüm dijital platformlarda yerini aldı. Şarkının sözü Meral Turan'a, müziği Gökçer Turan ve Birkan Şener'e ait... Klibin yönetmen koltuğunda ise Enes Bilal Taşçı oturdu. Yıldız Tilbe de Soykan'ın yeni şarkısı Tortu'yu kendi Instagram hesabından paylaşarak destek verdi.

YORUM YOK!
Son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiren Kuşum Aydın, önceki gün İstinye'de görüntülendi. Son günlerin tartışma konusu olan "Abartı estetik" konusuyla ilgili yöneltilen sorulara cevap vermek istemeyen Kuşum Aydın, "Herkesin kendini hayatı yorum yapmak istemiyorum" dedi.

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