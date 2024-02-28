Hadise 10 yaş küçük sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalandı! O görüntüler yeni aşkı ifşa etti! Bakın kiminle aşk yaşıyor...

Mehmet Dinçerler'le 5 ay evliliklerini 2022 yılında sonlandıran Hadise, bir mekanda kendisinden 10 yaş küçük sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi. Hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Hadise'nin o görüntüleri magazin gündemine bomba gibi düştü. İkilinin birbirini öpmesi ve çevredeki kimseye aldırış etmemesi ise dikkat çekti. İşte Hadise'nin yeni aşkı ve sarmaş dolaş görüntüleri...