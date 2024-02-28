Hadise 10 yaş küçük sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalandı! O görüntüler yeni aşkı ifşa etti! Bakın kiminle aşk yaşıyor...

Mehmet Dinçerler'le 5 ay evliliklerini 2022 yılında sonlandıran Hadise, bir mekanda kendisinden 10 yaş küçük sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi. Hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Hadise'nin o görüntüleri magazin gündemine bomba gibi düştü. İkilinin birbirini öpmesi ve çevredeki kimseye aldırış etmemesi ise dikkat çekti. İşte Hadise'nin yeni aşkı ve sarmaş dolaş görüntüleri...
Hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Hadise, 2022'de nikah masasına oturduğu Mehmet Dinçerler'le yine aynı sene boşanmıştı.
Boşanma sonrası zaman zaman aşk iddialarıyla magazin gündeminde yer alan Hadise cephesinde flaş bir gelişme yaşandı.