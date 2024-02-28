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Hadise 10 yaş küçük sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalandı! O görüntüler yeni aşkı ifşa etti! Bakın kiminle aşk yaşıyor...

Mehmet Dinçerler'le 5 ay evliliklerini 2022 yılında sonlandıran Hadise, bir mekanda kendisinden 10 yaş küçük sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi. Hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Hadise'nin o görüntüleri magazin gündemine bomba gibi düştü. İkilinin birbirini öpmesi ve çevredeki kimseye aldırış etmemesi ise dikkat çekti. İşte Hadise'nin yeni aşkı ve sarmaş dolaş görüntüleri...

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Giriş Tarihi 28 Şubat 2024, 11:35 Güncelleme 28 Şubat 2024, 11:47
Hadise 10 yaş küçük sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalandı! O görüntüler yeni aşkı ifşa etti! Bakın kiminle aşk yaşıyor... 1

Hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Hadise, 2022'de nikah masasına oturduğu Mehmet Dinçerler'le yine aynı sene boşanmıştı.

Hadise 10 yaş küçük sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalandı! O görüntüler yeni aşkı ifşa etti! Bakın kiminle aşk yaşıyor... 2

Boşanma sonrası zaman zaman aşk iddialarıyla magazin gündeminde yer alan Hadise cephesinde flaş bir gelişme yaşandı.

▶️Yılın aşk bombası Hadise'den geldi!

Hadise 10 yaş küçük sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalandı! O görüntüler yeni aşkı ifşa etti! Bakın kiminle aşk yaşıyor... 3

Muhabir Online'da yer alan habere göre, 38 yaşındaki ünlü sanatçı Hadise, Etiler'de bir mekanda kendisinden 10 yaş küçük iş insanıyla sarmaş dolaş dans ederken yakalandı.

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