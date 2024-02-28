Hadise’nin yeni Mert Ayaydın kim, kaç yaşında, nereli? Görüntüleri ortaya çıktı! Mert Ayaydın kimin oğlu, Hadise’den kaç yaş küçük?

38 yaşındaki Hadise, sevgilisi Mert Ayaydın ile bir mekânda keyifli bir akşam geçirdi. İkilinin dans ederken çekilen görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. İşte Mert Ayaydın hakkında tüm detaylar...

HADİSE'NİN YENİ SEVGİLİSİ KİM? Ünlü şarkıcı Hadise, geçtiğimiz aylarda Mehmet Dinçerler ile kısa süren bir evlilik yaşadıktan sonra adı birçok aşk dedikodusuna karıştı. Şimdi ise Hadise, ünlü iş insanı Yalçın Ayaydın'ın oğlu Mert Ayaydın ile romantik anlar yaşayarak magazin gündemine oturdu. ▶️Yılın aşk bombası Hadise'den geldi!