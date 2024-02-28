Hadise’nin yeni Mert Ayaydın kim, kaç yaşında, nereli? Görüntüleri ortaya çıktı! Mert Ayaydın kimin oğlu, Hadise’den kaç yaş küçük?

38 yaşındaki Hadise, sevgilisi Mert Ayaydın ile bir mekânda keyifli bir akşam geçirdi. İkilinin dans ederken çekilen görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. İşte Mert Ayaydın hakkında tüm detaylar...
38 yaşındaki Hadise, sevgilisi Mert Ayaydın ile bir mekânda keyifli bir akşam geçirdi. İkilinin dans ederken çekilen görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. İşte Mert Ayaydın hakkında tüm detaylar...
HADİSE'NİN YENİ SEVGİLİSİ KİM?
Ünlü şarkıcı Hadise, geçtiğimiz aylarda Mehmet Dinçerler ile kısa süren bir evlilik yaşadıktan sonra adı birçok aşk dedikodusuna karıştı. Şimdi ise Hadise, ünlü iş insanı Yalçın Ayaydın'ın oğlu Mert Ayaydın ile romantik anlar yaşayarak magazin gündemine oturdu.
MERT AYAYDIN KİMDİR?
28 yaşındaki Mert Ayaydın, İpekyol Yönetim Kurulu Başkanı ve Ayaydın şirketlerinin sahibi Yalçın Ayaydın ile eşi Tunay Ayaydın'ın oğlu olarak biliniyor. Londra'da tamamladığı üniversite eğitimini 2017 yılında başarıyla bitiren Mert Ayaydın, iş dünyasındaki başarılarıyla dikkat çekiyor.
Hadise ile Mert Ayaydın arasındaki yaş farkı 10 yıl olarak belirtiliyor. İkilinin bir mekanda sarmaş dolaş dans ettiği ve romantik anlar yaşadığı görüntüler, sosyal medyada ve magazin dünyasında geniş ilgi gördü.