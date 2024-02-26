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Yeşilçam'ın sevilen ismiydi! Tolga Savacı 60 yaşında hayatını kaybetti! Ölüm nedeni ise...

Son dakika haberine göre, Tolga Savacı’dan hayranlarını üzen haber geldi. Türk dizi ve sinema oyuncusu Tolga Savacı, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

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Giriş Tarihi 26 Şubat 2024, 18:35 Güncelleme 26 Şubat 2024, 18:46
Yeşilçam’ın sevilen ismiydi! Tolga Savacı 60 yaşında hayatını kaybetti! Ölüm nedeni ise...

Son dakika haberine göre, Türk dizi ve sinema oyuncusu Tolga Savacı, geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında hayata gözlerini yumdu. Savacı'nın ani vefatı, sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu.

Savacı'nın ani ölümünü eşi Nermin Bezmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Bezmen, eşinin vefatını "Yüreğim kanıyor. Dev yürekli sevdiceğimi kaybettim. Ansızın çıktı sonsuz yolculuğuna. Ben yerle gök, yangınlarla buzlar arasında kayıplarda." notuyla paylaştı.

TOLGA SAVACI KİMDİR?

Tolga Savacı, 6 Mayıs 1963 tarihinde İstanbul'da doğdu. Ablası eski manken Sibel Savacı'dır. Ayrıca Zeynep Savacı adında bir kız kardeşi vardır.

Fransız Koleji'ni bitirdi. 1983 yılında mankenlik eğitimi almak için İtalya'ya gitti. İki yıl İtalya, Almanya, Fransa'da mankenlik yaptı, su topu oynadı. Gençliğinde bir ara motosiklet yarışçılığı yaptı.

Oyunculuğa 1985 yılında "Arzu" filmi ile Banu Alkan ile başrol oynayarak başladı, ardından Hülya Avşar ile "Tapılacak Kadın" ve "Sekreter" filmlerinde oynadı.

Tolga Savacı, ilk eşi Aylin Livaneli ile birlikte 1992-1993 yıllarında Show TV'de "Coke N Roll" adında bir müzik programı sundu. İkinci eşi Özlem İbrahimoğlu ile evli olduğu dönemde Dalyan'da, iki yıl boyunca "Kano" adında bir butik otel işletti.

Savacı, 3. evliliğini yazar Nermin Bezmen ile yaptı. Eşi ile birlikte ABD'nin New Jersey eyaletine yerleşen Savacı hâlen klasik otomobillerin bakımı üstüne çalışmaktadır.

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