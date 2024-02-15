Cem Yılmaz’ın ’Serenay Sarıkaya’ diyeti! Defne Samyeli için 100 kilodan 85’e düşmüştü! Cayır cayır yağ yakan tek yöntem

2020 yılında ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'ın o dönemde uyguladığı diyeti sizler için araştırdık. İşte Cem Yılmaz'ın zayıflama sırrı...
2020 yılında ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'ın o dönemde uyguladığı diyeti sizler için araştırdık. İşte Cem Yılmaz'ın zayıflama sırrı...
Cem Yılmaz, eski sevgilisi Defne Samyeli ile geçmişte yaşadığı ayrılığın ardından Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başlamıştı.
Özellikle Cem Yılmaz'ın, geçmişte fit vücuduyla dikkat çeken eski sevgilisi Defne Samyeli için 100 kilodan 85 kiloya düşerek gösterdiği çaba da kamuoyunda konuşulmuştu.
Cem Yılmaz, 2020'nin sonlarına doğru tekrar spora başlayarak form tutmaya karar verdi. Kameralara yansıyan görüntülerde, ünlü komedyenin tayt giyerek spor yaptığı anlar, sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.
Cem Yılmaz'ın tekrar spor hocası Sami Hamidi'ye başvurduğu öğrenildi. Beslenme alışkanlıklarını da değiştiren Yılmaz, 16/8 diyetine başlayarak günün 16 saati aç kalıp sadece 8 saat içinde beslenmeye odaklandı. Bu diyeti uygulayarak kısa sürede 3 kilo verdiği belirtiliyor.
15 KİLO VERDİ
Ünlü komedyenin spor hocası Hamidi "Cem Bey geçen yıl 100 kilodan 85'e düşmüştü. Yeniden çalışmaya başladık. 12 haftada eski fit haline dönecek." ifadelerini kullanmıştı.
16:8 DİYETİ NEDİR?
16-8 diyeti, günü 16 saat boyunca oruçlu geçirme prensibine dayanıyor. Bu süre zarfında sadece su, çay veya kahve gibi kalorisiz içecekler tüketilebiliyor. Geri kalan 8 saatlik zaman diliminde ise normal öğünler yeniliyor. Bu süreçte dengeli ve sağlıklı bir diyet uygulanması önemli.
16:8 DİYETİ ÖRNEK LİSTE
SABAH (10:00)
Yulaf ezmesi, tam buğday gevreği
Taze meyveler (muz, çilek, yaban mersini)
Yoğurt içinde fındık veya badem
ARA ÖĞÜN (12:00)
Sebze dilimleri (salatalık, havuç) ve humus
Bir avuç ceviz veya fındık
ÖĞLE (14:00)
Izgara tavuk veya somon
Bulgur veya esmer pirinç
Renkli sebzeler içeren salata
ARA ÖĞÜN (16:00)
Taze meyve veya smoothie
Az yağlı yoğurt veya lor peyniri
AKŞAM (18:00)
Izgara tavuk salatası
Kinoa veya tam buğday makarna
Zeytinyağı ve limon sosu
Sağlık durumları bireyden bireye değişebilir, bu nedenle yeni bir diyet programına başlamadan önce bir sağlık profesyoneliyle görüşmek önemlidir. 16-8 diyeti gibi oruçlama yöntemleri, özellikle hamilelik, diyabet, kalp hastalığı ve diğer sağlık durumlarına sahip olanlar için uygun olmayabilir. Ayrıca, çocuklar, gençler ve yaşlı bireyler için de uygun olmayabilir.