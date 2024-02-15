Cem Yılmaz’ın ’Serenay Sarıkaya’ diyeti! Defne Samyeli için 100 kilodan 85’e düşmüştü! Cayır cayır yağ yakan tek yöntem

Cem Yılmaz 'ın tekrar spor hocası Sami Hamidi'ye başvurduğu öğrenildi. Beslenme alışkanlıklarını da değiştiren Yılmaz, 16/8 diyetine başlayarak günün 16 saati aç kalıp sadece 8 saat içinde beslenmeye odaklandı. Bu diyeti uygulayarak kısa sürede 3 kilo verdiği belirtiliyor.

16-8 diyeti, günü 16 saat boyunca oruçlu geçirme prensibine dayanıyor. Bu süre zarfında sadece su, çay veya kahve gibi kalorisiz içecekler tüketilebiliyor. Geri kalan 8 saatlik zaman diliminde ise normal öğünler yeniliyor. Bu süreçte dengeli ve sağlıklı bir diyet uygulanması önemli.

16:8 DİYETİ ÖRNEK LİSTE

SABAH (10:00)

Yulaf ezmesi, tam buğday gevreği

Taze meyveler (muz, çilek, yaban mersini)

Yoğurt içinde fındık veya badem

ARA ÖĞÜN (12:00)

Sebze dilimleri (salatalık, havuç) ve humus

Bir avuç ceviz veya fındık

ÖĞLE (14:00)

Izgara tavuk veya somon

Bulgur veya esmer pirinç

Renkli sebzeler içeren salata

ARA ÖĞÜN (16:00)

Taze meyve veya smoothie

Az yağlı yoğurt veya lor peyniri

AKŞAM (18:00)

Izgara tavuk salatası

Kinoa veya tam buğday makarna

Zeytinyağı ve limon sosu

Sağlık durumları bireyden bireye değişebilir, bu nedenle yeni bir diyet programına başlamadan önce bir sağlık profesyoneliyle görüşmek önemlidir. 16-8 diyeti gibi oruçlama yöntemleri, özellikle hamilelik, diyabet, kalp hastalığı ve diğer sağlık durumlarına sahip olanlar için uygun olmayabilir. Ayrıca, çocuklar, gençler ve yaşlı bireyler için de uygun olmayabilir.