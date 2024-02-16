Okan Buruk boşandı mı? Okan Buruk’un eşi Nihan Buruk kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Çocukları var mı?

Yine o dedikodulardan biri olduğunu düşündüm ama yakın çevrelerinden kulağıma gelenlere göre, Buruk çifti, geçen temmuz ayında 13. yılını kutladıkları evliliklerini resmen bitirmiş.

Çok medenice boşandıkları, 15 yaşındaki oğulları Ali Yiğit'in bu süreçten hiç etkilenmediği de konuşulanlar arasında.