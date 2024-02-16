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Okan Buruk boşandı mı? Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Çocukları var mı?

Galatasaray'ın başarılı teknik direktörü Okan Buruk ve eşi Nihan Buruk çiftinden şaşırtıcı bir haber geldi. Bugün GÜNAYDIN yazarı Bülent Cankurt'un köşesine taşıdığı konuya göre, uzun süredir medyanın ve taraftarların dikkatle takip ettiği çiftin, evliliklerini sonlandırmaya karar verdikleri konuşuluyor. Peki, Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk kimdir, kaç yaşında, nereli? Çocukları var mı? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 16 Şubat 2024, 07:45 Güncelleme 16 Şubat 2024, 07:45
Okan Buruk boşandı mı? Okan Buruk’un eşi Nihan Buruk kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Çocukları var mı?

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, takımının son dönemde elde ettiği başarılarla gurur duyarken, özel hayatında yaşadığı mutsuzluk dikkat çekiyor. Öğrenilen bilgilere göre, Okan Buruk eşi Nihan Buruk ile boşandı. Peki, Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? İşte detaylar...

İşte GÜNAYDIN yazarı Bülent Cankurt'un köşe yazısı;

Fenerbahçe'den liderliği aldığı için bugünlerde çok mutlu olan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un özel hayatında ise çok mutsuz olduğunu öğrendim!

İşinde çok başarılı bir kariyer çizen Okan Hoca, Türkiye'nin tescilli güzellerinden modacı Nihan Buruk ile evliliğinde aynı başarıyı gösteremedi!

Yakın çevresinde, Okan-Nihan Buruk çiftinin boşandığı konuşuluyor.

Daha önce de, 'ayrıldılar', 'boşanacaklar', 'evlerini ayırdılar' gibi birçok dedikodu çıkmıştı ama hepsi de dedikodu olarak kalmıştı.

Yine o dedikodulardan biri olduğunu düşündüm ama yakın çevrelerinden kulağıma gelenlere göre, Buruk çifti, geçen temmuz ayında 13. yılını kutladıkları evliliklerini resmen bitirmiş.

Çok medenice boşandıkları, 15 yaşındaki oğulları Ali Yiğit'in bu süreçten hiç etkilenmediği de konuşulanlar arasında.

Umarım bu kez de yalan bir dedikodudur diyeceğim ama pek öyle görünmüyor!

Ne diyeyim ikisi için de hayırlısı olur inşallah.

Okan Buruk ile Nihan Buruk, Temmuz 2007 tarihinde dünyaevine girmişti.

Çiftin Ali Yiğit adını verdiği bir oğlu bulunuyor.

NİHAN BURUK KİMDİR?

1983'te doğan Nihan Buruk, moda tasarımcılığı yapıyor.

Yeditepe Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı bölümünde okurken Türkiye güzellik yarışmasına katıldı.

2003 yılında Almanya'da düzenlenen Top Model of the World'de birinci oldu.

Modellik yaptığı dönemde Modda isimli televizyon programını sundu. 2007 yılında mezun olduktan sonra moda dünyasına tasarımcı olarak geri döndü ve Saint Nian markasını kurdu.

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