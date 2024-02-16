Okan Buruk boşandı mı? Okan Buruk’un eşi Nihan Buruk kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Çocukları var mı?

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, takımının son dönemde elde ettiği başarılarla gurur duyarken, özel hayatında yaşadığı mutsuzluk dikkat çekiyor. Öğrenilen bilgilere göre, Okan Buruk eşi Nihan Buruk ile boşandı. Peki, Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? İşte detaylar...
İşte GÜNAYDIN yazarı Bülent Cankurt'un köşe yazısı;
Fenerbahçe'den liderliği aldığı için bugünlerde çok mutlu olan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un özel hayatında ise çok mutsuz olduğunu öğrendim!
İşinde çok başarılı bir kariyer çizen Okan Hoca, Türkiye'nin tescilli güzellerinden modacı Nihan Buruk ile evliliğinde aynı başarıyı gösteremedi!
Yakın çevresinde, Okan-Nihan Buruk çiftinin boşandığı konuşuluyor.
Daha önce de, 'ayrıldılar', 'boşanacaklar', 'evlerini ayırdılar' gibi birçok dedikodu çıkmıştı ama hepsi de dedikodu olarak kalmıştı.