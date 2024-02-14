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Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan İnci Taneleri gerçekte bakın kimin hayatıymış! Azem ve Dilber meğer... "Kopya hikaye mi?"

Murat Soner, YouTube kanalında dizi ve film eleştirileriyle biliniyor. Son olarak Soner, Turgul'un senaryosunu yazıp yönettiği Gönül Yarası filmi ile İnci Taneleri arasındaki dikkat çekici benzerlikleri eleştirdi. Başrollerinde usta oyuncular Şener Şen, Meltem Cumbul ve Timuçin Esen'in yer aldığı Gönül Yarası'nın, özellikle tematik olarak İnci Taneleri'ne benzediğini savundu. Bu benzerlik, izleyiciler arasında da geniş bir tartışma konusu yarattı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 14 Şubat 2024, 18:47 Güncelleme 14 Şubat 2024, 18:50
Yılmaz Erdoğan’ın kaleminden çıkan İnci Taneleri gerçekte bakın kimin hayatıymış! Azem ve Dilber meğer... Kopya hikaye mi?

Sabah Gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, "İnci Taneleri kopya mı?" başlığı ile köşe yazısı paylaştı. İşte detaylar...

Yılmaz Erdoğan'ın Kanal D'de yayınlanan İnci Taneleri dizisinin, yıllar önce Yavuz Turgul'un senaryosunu yazıp yönettiği Gönül Yarası filmiyle büyük benzerliği şaşırttı.

▶️ İnci Taneleri 4. bölüm fragmanı izle!



YouTube kanalında dizi ve film eleştirisi yapan Murat Soner, başrollerinde Şener Şen, Meltem Cumbul ve Timuçin Esen'in yer aldığı Gönül Yarası filmi ile İnci Taneleri'nin arasındaki benzerlik hakkında olay yorumlarda bulundu:

"O filmde de başrolümüz bir öğretmen, bu dizide de. Oranın öğretmeni 15 yıl sonra Güneydoğu'dan, buranın öğretmeni 10 yıl sonra hapisten dönüyor. O karakterin de bir kızı, bir oğlu var, bu karakterin de. O filmde de kadın karakter pavyonda çalışıyor, bu dizide de. O filmde de kadın eski kocasından kaçıyor, bu filmde de kadın bir otelde kalıyor ve neredeyse iki yapımdaki otellerin adı bile aynı. Eczanede çalışan arkadaşları geçtim, oyuncunun biri bile aynı. Bu Yavuz Turgul hikayesi, Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri oldu öyle mi şimdi? 'Ya Murat o uyarlamadır o zaman.' Yok, biri bana bu dizinin uyarlama olduğunu yazan bir yer göstersin hadi bakalım."



İlişkiler nasıl laçka oldu?

"Kıyameti beklemeye gerek yok, yaşanıyor zaten" diye boşuna yazıp durmuyorum. Her gün sosyal medyada karşıma çıkan rezillikler, insanlığın nasıl yoldan çıktığını belgeliyor.



Bir süredir sosyal medya marifetiyle yeni ve birbirinden sapkın sözde ilişki türleri dayatılmaya başlandı. Bunlardan biri de "bariyer ilişki" diye anılan saçmalık. Aldatmayı meşru kılan bir ilişki türüymüş. Hayatına üçüncü birini alıyormuşsun. Bu ikisi birbirine bariyer oluyormuş. Ne demekse?
Bir de "GAP ilişki" var. Çiftler birbirlerine serbest gün hakkı tanıyormuş. O özel günde (!) yaptıklarından birbirlerine karşı sorumlu olmuyorlarmış.
Bu olan biten bana Pompei'nin son günlerini anımsattı. Taş kesilecekleri gün pek yakında...

İNCİ TANELERİ GERÇEK HİKAYE Mİ, UYARLAMA MI?

İnci Taneleri dizisi uyarlama ya da gerçek bir hikaye değil. Dizinin senaryosu Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıktı.

İNCİ TANELERİ KONUSU NEDİR?

Karısı ve iki çocuğuyla mutlu bir hayatı olan Azem, öğrencilerinin çok sevdiği bir edebiyat hocasıyken tek bir gecede hayatı baştan ayağa değişir. Yıllarını dört duvar arasında geçiren Azem hapishaneden çıktığında tek bir amacı vardır. Çocuklarını bulup, onlarla yeniden bir masa etrafında oturabilmek. Lakin Azem'in unuttuğu bir şey vardır. Zaman; Azem'in çocukları için de aynı şekilde zor geçmiş, artık onlar da zamanın zembereğinden geçip bambaşka hayatlar kurmuşlardır...

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