Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan İnci Taneleri gerçekte bakın kimin hayatıymış! Azem ve Dilber meğer... "Kopya hikaye mi?"





YouTube kanalında dizi ve film eleştirisi yapan Murat Soner, başrollerinde Şener Şen, Meltem Cumbul ve Timuçin Esen'in yer aldığı Gönül Yarası filmi ile İnci Taneleri'nin arasındaki benzerlik hakkında olay yorumlarda bulundu:



"O filmde de başrolümüz bir öğretmen, bu dizide de. Oranın öğretmeni 15 yıl sonra Güneydoğu'dan, buranın öğretmeni 10 yıl sonra hapisten dönüyor. O karakterin de bir kızı, bir oğlu var, bu karakterin de. O filmde de kadın karakter pavyonda çalışıyor, bu dizide de. O filmde de kadın eski kocasından kaçıyor, bu filmde de kadın bir otelde kalıyor ve neredeyse iki yapımdaki otellerin adı bile aynı. Eczanede çalışan arkadaşları geçtim, oyuncunun biri bile aynı. Bu Yavuz Turgul hikayesi, Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri oldu öyle mi şimdi? 'Ya Murat o uyarlamadır o zaman.' Yok, biri bana bu dizinin uyarlama olduğunu yazan bir yer göstersin hadi bakalım."