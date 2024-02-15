Kuruluş Osman Taceddin Noyan’ı kim öldürdü? Taceddin Noyan tarihte var mı, kimdir? Melih Çardak kimdir, kaç yaşında, nereli?

ATV ekranlarının sevilen dizisi, her hafta Çarşamba akşamı izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. İzleyenleri ekran başına kilitleyen bu dizi, bu hafta Taceddin Noyan karakteriyle adından söz ettirecek. Taceddin Noyan karakterine hayat veren Melih Çardak'ın performansı, izleyiciler arasında büyük bir heyecan yaratıyor.

'Kuruluş Osman'ın 148. Bölümünde Taceddin Noyan'ın Osman Bey'i boyun eğdirmek için planlar yapmasına rağmen, Osman Bey'in bu planların farkında olması ve kararlı duruşu, izleyicilere çekişmeli bir kıyasıya mücadele vaat ediyor.

Kuruluş Osman'ın 148. Bölümünde Taceddin Noyan, Osman Bey'i boyun eğdirmekte kararlıdır ancak Osman Bey ise Taceddin Noyan'ın sinsi planlarının farkındadır. Osman Bey'den, "Eğer ki niyetiniz beni buyruğunuz altındaki bir bey, benim erimi eriniz saymak ise o vakit İlhanlı ilk seferini benim üstüme yapar, bilesiniz." şeklinde cevap alan Taceddin Noyan, Osman Bey'den boyunduruğu altında bir bey olmayı düşünmesini istedi ancak Osman Bey, Taceddin Noyan'ı sofrasına beklediğini ve o sofrada her şeyi incelikle konuşacaklarını dile getirdi.