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Kuruluş Osman Taceddin Noyan'ı kim öldürdü? Taceddin Noyan tarihte var mı, kimdir? Melih Çardak kimdir, kaç yaşında, nereli?

Türkiye'nin en sevilen tarihi dizilerinden biri olan Kuruluş Osman, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Reyting rekortmeni dizinin yeni bölümü, heyecan verici bir değişime sahne olacak. Taceddin Noyan karakterini canlandıran oyuncu Burak Özçivit'in yerine, bu haftadan itibaren Melih Çardak izleyici karşısına çıkacak. Kuruluş Osman dizisinde önemli bir rol oynayan Taceddin Noyan, Kayı Obası'nın en güçlü alp erlerinden biridir. Cesaretli, zeki ve savaşçı ruhuyla öne çıkan Noyan, Osman Bey'in en yakın adamlarından biridir.

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Giriş Tarihi 15 Şubat 2024, 09:11 Güncelleme 15 Şubat 2024, 09:11
Kuruluş Osman Taceddin Noyan’ı kim öldürdü? Taceddin Noyan tarihte var mı, kimdir? Melih Çardak kimdir, kaç yaşında, nereli?

ATV ekranlarının sevilen dizisi, her hafta Çarşamba akşamı izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. İzleyenleri ekran başına kilitleyen bu dizi, bu hafta Taceddin Noyan karakteriyle adından söz ettirecek. Taceddin Noyan karakterine hayat veren Melih Çardak'ın performansı, izleyiciler arasında büyük bir heyecan yaratıyor.

Osman Bey ve Taceddin Noyan yüzleşti

'Kuruluş Osman'ın 148. Bölümünde Taceddin Noyan'ın Osman Bey'i boyun eğdirmek için planlar yapmasına rağmen, Osman Bey'in bu planların farkında olması ve kararlı duruşu, izleyicilere çekişmeli bir kıyasıya mücadele vaat ediyor.

▶️ Kuruluş Osman'a damga vuran sahne!

Kuruluş Osman'ın 148. Bölümünde Taceddin Noyan, Osman Bey'i boyun eğdirmekte kararlıdır ancak Osman Bey ise Taceddin Noyan'ın sinsi planlarının farkındadır. Osman Bey'den, "Eğer ki niyetiniz beni buyruğunuz altındaki bir bey, benim erimi eriniz saymak ise o vakit İlhanlı ilk seferini benim üstüme yapar, bilesiniz." şeklinde cevap alan Taceddin Noyan, Osman Bey'den boyunduruğu altında bir bey olmayı düşünmesini istedi ancak Osman Bey, Taceddin Noyan'ı sofrasına beklediğini ve o sofrada her şeyi incelikle konuşacaklarını dile getirdi.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 148. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

MELİH ÇARDAK KİMDİR?

Oyuncu, dansçı, koreograf Melih Çardak, 1959 İstanbul doğumlu. Lise mezunu. 1978-1985 yılları arasında Şan Tiyatrosu, Devekuşu Kabare, Levent Kırca tiyatrolarında, 1987-1990 yılları arasında İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrolarında oyuncu – dansçı - koreograf görevini üstlendi. 1990-1998 yılları arasında Koreografi ve film çalışmaları yaptı.

1997 yılında Sinema Yazarları Derneği En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Eşkiya) ödülünü aldı.

1980 yılından itibaren Renkli Dünya, Geniş Aile, Keşanlı Ali Destanı, Karadayı, Milat, Kadın, Halka, Kalp Yarası gibi birçok film ve dizide rol alan Melih Çardak, 2017'de ekranlara gelen Kadın dizisinde Hikmet, 2018'de rol aldığı Halka dizisinde Tamirci karakterini, 2021'de rol aldığı Kalp Yarası dizisinde Sadık karakterini canlandırdı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.

TACEDDİN NOYAN'IN TARİHTEKİ YERİ!

Dizide Taceddin Noyan karakterinin hikayesi ve rolü, izleyicilerin merakını çekmekte ve onların diziye olan ilgisini artırmaktadır. Ancak bu karakterin tarihi bir kişiliğe dayandığına dair resmi bir kanıt olmadığı anlaşılmaktadır.

TACEDDİN NOYAN VE MEHMET BEY ARASINDA NELER YAŞANACAK?

Taceddin Noyan, Mehmet Bey'le konuşmak için Uç Pazar'a gider. Mehmet Bey, Taceddin Noyan'a karşı nasıl bir tavır takınacaktır? Taceddin Noyan ve Mehmet Bey'in görüşmesinden haberdar olan Gonca Hatun bunu Alaeddin Bey'e söyleyecektir. Gonca Hatun, Alaeddin Bey'in yanında vurulur.

OSMAN BEY VE TACEDDİN NOYAN KARŞILAŞMASI

Karacelasun'u ele geçiren Osman Bey, Taceddin Noyan'a gözdağı verir. Taceddin Noyan ile Osman Bey'in karşılaşmasının akıbeti ne olacaktır?

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