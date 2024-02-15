Kuruluş Osman Taceddin Noyan’ı kim öldürdü? Taceddin Noyan tarihte var mı, kimdir? Melih Çardak kimdir, kaç yaşında, nereli?

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 148. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.
MELİH ÇARDAK KİMDİR?
Oyuncu, dansçı, koreograf Melih Çardak, 1959 İstanbul doğumlu. Lise mezunu. 1978-1985 yılları arasında Şan Tiyatrosu, Devekuşu Kabare, Levent Kırca tiyatrolarında, 1987-1990 yılları arasında İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrolarında oyuncu – dansçı - koreograf görevini üstlendi. 1990-1998 yılları arasında Koreografi ve film çalışmaları yaptı.
1997 yılında Sinema Yazarları Derneği En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Eşkiya) ödülünü aldı.
1980 yılından itibaren Renkli Dünya, Geniş Aile, Keşanlı Ali Destanı, Karadayı, Milat, Kadın, Halka, Kalp Yarası gibi birçok film ve dizide rol alan Melih Çardak, 2017'de ekranlara gelen Kadın dizisinde Hikmet, 2018'de rol aldığı Halka dizisinde Tamirci karakterini, 2021'de rol aldığı Kalp Yarası dizisinde Sadık karakterini canlandırdı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.
TACEDDİN NOYAN'IN TARİHTEKİ YERİ!
Dizide Taceddin Noyan karakterinin hikayesi ve rolü, izleyicilerin merakını çekmekte ve onların diziye olan ilgisini artırmaktadır. Ancak bu karakterin tarihi bir kişiliğe dayandığına dair resmi bir kanıt olmadığı anlaşılmaktadır.
TACEDDİN NOYAN VE MEHMET BEY ARASINDA NELER YAŞANACAK?
Taceddin Noyan, Mehmet Bey'le konuşmak için Uç Pazar'a gider. Mehmet Bey, Taceddin Noyan'a karşı nasıl bir tavır takınacaktır? Taceddin Noyan ve Mehmet Bey'in görüşmesinden haberdar olan Gonca Hatun bunu Alaeddin Bey'e söyleyecektir. Gonca Hatun, Alaeddin Bey'in yanında vurulur.
OSMAN BEY VE TACEDDİN NOYAN KARŞILAŞMASI
Karacelasun'u ele geçiren Osman Bey, Taceddin Noyan'a gözdağı verir. Taceddin Noyan ile Osman Bey'in karşılaşmasının akıbeti ne olacaktır?