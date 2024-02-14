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Süper Star diyeti ile yıllardır 36 beden! "Her sabah 1 bardak içerim..." Ajda Pekkan'ın 54 kilo olma sırrı!

Ajda Pekkan, sadece müzikal başarılarıyla değil, aynı zamanda genç ve enerjik görünümüyle de adından sıkça söz ettiriyor. Yıllar geçse de güzelliğinden ve enerjisinden hiçbir şey kaybetmeyen ünlü sanatçı, bu sırrını düzenli bir yaşam tarzı ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarına borçlu olduğunu belirtiyor. Ajda Pekkan'ın uyguladığı ve kamuoyunda "Süper Star Diyeti" olarak bilinen beslenme düzeni, hayranları ve sağlıklı yaşamı benimsemek isteyen pek çok kişi için ilham kaynağı olmuştur.

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Giriş Tarihi 14 Şubat 2024, 09:31 Güncelleme 14 Şubat 2024, 09:31
Süper Star diyeti ile yıllardır 36 beden! Her sabah 1 bardak içerim... Ajda Pekkan’ın 54 kilo olma sırrı!

Türk müziğinin efsane isimlerinden biri olan Ajda Pekkan, sahnedeki enerjisi ve genç görünümüyle adeta zamanı durduruyor. Pekkan'ın sıra dışı güzellik ve enerji kaynağı, düzenli yaşam tarzı ve özel beslenme alışkanlıklarıyla şekilleniyor.

SÜPER STAR DİYETİ

Ajda Pekkan, tatlıya olan düşkünlüğünü itiraf ederek, tatlı krizlerini sağlıklı bir şekilde yönetiyor. Canı tatlı çektiğinde tercihi genellikle bitter çikolata oluyor. Güne enerjik başlamak için her sabah, bir bardak süt, yulaf ezmesi, tarçın ve bal içeren bir karışım tüketiyor.

Öğle saatlerinde ise yeşil çay içmeyi tercih ediyor. Ayrıca, ılık su, yarım çorba kaşığı pekmez ve limon sıkarak hazırladığı karışımı içerek vücudunu canlandırıyor.

Ünlü sanatçının kahvaltı alışkanlıkları da dikkat çekici. Kahvaltısında küçük peynir çeşitleri, domates, maydanoz, yeşil biber, organik bal, reçel ve farklı tahıl ekmeği çeşitleri bulunuyor. Arada bir kahvaltısına yarım simit ekleyen Pekkan, spor yapacağı günlerde ise müsli veya yoğurtla birlikte mısır gevreği tercih ediyor. Spor sonrası favori lezzeti ise yumurta beyazıyla yapılmış maydanozlu omlet.

İşte Ajda Pekkan'ın 2009 yılında verdiği röportajdan derlemeler;

"Tatlıyı çok severim. Canım tatlı çekince bitter çikolata yerim. Her sabah bir bardak süt, yulaf ezmesi, tarçın ve bal yerim. Öğlen yeşil çay içerim. Bir de ılık su, yarım çorba kaşığı pekmez ve limon sıkarak hazırladığım karışımı içiyorum."

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