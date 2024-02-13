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Eğlence dünyasının sevilen isminden acı haber! 86 yaşındaki Erkan Özerman hayatını kaybetti! Best Model of Turkey'in kurucusuydu...

Bir süredir kanser ile mücadele eden Best Model of Turkey Kurucu Başkanı Tasarımcı, organizatör, sanatçı menajeri Erkan Özerman 86 yaşında hayatını kaybetti.

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Giriş Tarihi 13 Şubat 2024, 17:59 Güncelleme 13 Şubat 2024, 18:26
Eğlence dünyasının sevilen isminden acı haber! 86 yaşındaki Erkan Özerman hayatını kaybetti! Best Model of Turkey’in kurucusuydu...

Tasarımcı, organizatör, sanatçı menajeri ve Film-San Vakfı Kurucu Başkanı Erkan Özerman 86 yaşında hayatını kaybetti. Özerman, bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.



Özerman, 1976 yılında 1. Uluslararası İstanbul Pop Müzik Festivali Başkanı, 1979 Fransız - Türk Dostluk Derneği Başkanı, 1989 Best Model of Turkey ile Best Model of the World Kurucu Başkanı ve 2001 Sportif Salon Dansları Derneği Kurucu Başkanı olarak görev yapmıştı.

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