Bu beklenmedik ayrılık izleyicileri şaşkına çevirirken gerçekten de Hazal Çağlar Gönül Dağı'na veda mı ediyor, yoksa sadece kulislerde dolaşan bir spekülasyon mu sorusu cevap bekliyor.
BAŞKA AYRILIKLAR DA KAPIDA MI?
Hazal Çağlar'ın ayrılığıyla sınırlı kalmayan dedikodular, dizide başka karakterlerin de ayrılacağı iddiasını gündeme getiriyor. İzleyiciler gelecek bölümlerde bu iddiaların doğruluğunu öğrenmek için ekran başına geçmek için sabırsızlanıyor.
YENİ BÖLÜMLERDE BÜYÜK SÜRPRİZ Mİ VAR?
Gelişmelerle sınırlı kalmayan dedikodular, gelecek bölümlerde yaşanacak sürprizleri de beraberinde getiriyor.
İzleyiciler cumartesi akşamlarını Gönül Dağı'nın heyecan dolu bölümlerini bekleyerek geçirecek.
Asuman karakterinin gerçekten de diziden ayrılıp ayrılmayacağı ve başka hangi sürprizlerin izleyicileri beklediği merak konusu olmaya devam ediyor.