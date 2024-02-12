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Gönül Dağı seyircisi acı vedaya hazır olsun! Önce Sude Zülal Güler gitti derken şimdi de...

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı son bölümlerde yaşanan ayrılıklarla izleyicileri şaşırtmaya devam ediyor. İlk bölümlerinden itibaren büyük ilgi gören dizi, kulislerde dolaşan sürpriz iddialarla gündemi sarsmaya hazırlanıyor. Özellikle söz konusu oyuncunun karakterinin dizinin hikayesindeki rolü ve önemi dizinin geleceği hakkında spekülasyonlara neden oldu. İzleyiciler merak ve heyecan içinde yeni bölümleri beklemeye koyuldu.

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Giriş Tarihi 12 Şubat 2024, 10:01 Güncelleme 12 Şubat 2024, 10:01
Gönül Dağı seyircisi acı vedaya hazır olsun! Önce Sude Zülal Güler gitti derken şimdi de...

Gönül Dağı dizisi cumartesi akşamları ekranlara gelmeye devam ederken kulislerde sarsıcı bir iddia yankı uyandırdı. Uzun süredir kadrosunda yer alan ve izleyicilerin sevgilisi haline gelen ünlü bir oyuncunun yeni bölümlerde diziye veda edeceği iddiası hayranlarını şaşkına çevirdi. Hangi karakterin veda edeceği ise başka bir merak konusu oldu.

ASUMAN GİDİYOR MU?

Gönül Dağı'nın başarılı oyuncusu Hazal Çağlar kulislerde dolaşan dedikoduların odağında.

İddialara göre Asuman karakterine hayat veren güzel oyuncu diziden ayrılıyor ve izleyiciler sevilen karakterin veda sürecine tanıklık edecek.

Bu beklenmedik ayrılık izleyicileri şaşkına çevirirken gerçekten de Hazal Çağlar Gönül Dağı'na veda mı ediyor, yoksa sadece kulislerde dolaşan bir spekülasyon mu sorusu cevap bekliyor.

BAŞKA AYRILIKLAR DA KAPIDA MI?

Hazal Çağlar'ın ayrılığıyla sınırlı kalmayan dedikodular, dizide başka karakterlerin de ayrılacağı iddiasını gündeme getiriyor. İzleyiciler gelecek bölümlerde bu iddiaların doğruluğunu öğrenmek için ekran başına geçmek için sabırsızlanıyor.

YENİ BÖLÜMLERDE BÜYÜK SÜRPRİZ Mİ VAR?

Gelişmelerle sınırlı kalmayan dedikodular, gelecek bölümlerde yaşanacak sürprizleri de beraberinde getiriyor.

İzleyiciler cumartesi akşamlarını Gönül Dağı'nın heyecan dolu bölümlerini bekleyerek geçirecek.

Asuman karakterinin gerçekten de diziden ayrılıp ayrılmayacağı ve başka hangi sürprizlerin izleyicileri beklediği merak konusu olmaya devam ediyor.

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