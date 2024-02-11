Kızıl Goncalar dizisinin başrol isminden veda kararı: İzleyiciden eleştiriler gelmeye başlamıştı!

Diziyi başından beri takip eden bazı izleyiciler, aldatma sahnelerinin dizinin akışını olumsuz etkileyebileceğini belirtirken, Kızıl Goncalar'ın ilerleyen bölümlerinde herkesi kötü sürprizlerin beklediği düşünülüyor.

Beklenmedik Ayrılık Haberleri



Son bölümde, diziye dair ayrılık haberleri gündeme geldi. Bu haberler, dizinin takipçileri arasında büyük bir şok etkisi yarattı. Hangi karakterin diziden ayrılacağı ise henüz bilinmiyor.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Kızıl Goncalar'ın beşinci bölümünde, Levent ve Meryem'in Zeynep'i yurt dışına çıkarma çabaları devam ederken, Suavi'nin yaşadığı kaza beklenmedik bir şekilde her şeyi alt üst eder.

Cüneyd'in içinde bulunduğu buhranlı haline çözüm bulmak için Sadi Hüdayi, hep beraber pikniğe gitmeyi önerir. Ancak piknikte, Cüneyd ile Zeynep arasında hiç beklenmeyen olaylar yaşanır.