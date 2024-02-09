Alişan Umre’ye gitti! Kutsal topraklardan paylaşım gecikmedi: "Gelmek yine nasip oldu"

Buse Varol ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk babası Alişan hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.
Buse Varol ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk babası Alişan hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.
Ünlü şarkıcı, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Daha önce umre ziyareti için kutsal toprakları ziyaret eden Alişan, bir kez daha Mekke'ye gitti.
Yolculuk öncesi sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulunan Alişan "Gidiyorum en sevgiliye" dedi.
"YİNE GELMEK NASİP OLDU"
Sosyal medyayı aktif kullanan Alişan, yolculuk sonrası "Gelmek, yine nasip oldu" ifadelerini kullandı.
Alişan, şu ifadeleri kullandı: "İkinci kez bu kutsal topraklara gelme fırsatı veren Yüce Rabbime şükürler olsun. İnşallah dileyen, isteyen herkesin buralara gelmesini diliyorum.
Hayırlı cumalar olsun hepimize İnşallah. Şükürler olsun beni müslüman olarak yaratan Allah'ıma, şükürler olsun peygamber efendimizin ümmeti olarak yaratan Allah'ıma"
İşte o paylaşım...