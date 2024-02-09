Alişan Umre’ye gitti! Kutsal topraklardan paylaşım gecikmedi: "Gelmek yine nasip oldu"

Buse Varol ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk babası Alişan hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

Ünlü şarkıcı, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Daha önce umre ziyareti için kutsal toprakları ziyaret eden Alişan, bir kez daha Mekke'ye gitti.