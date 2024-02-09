3 ayda 10 kilo verdiren Perihan Savaş diyeti! 66 yaşına rağmen 38 beden olma sırrı! " Bunu yaptığınızda kilo verebiliyorsunuz..."

İçecek:

Bol su içmeye özen gösterin.

Her türlü işlenmiş içeceklerden kaçının.

Bu sadece genel bir öneri olup, bireysel ihtiyaçlarınıza ve sağlık durumunuza göre uyarlanmalıdır. Herhangi bir diyet değişikliği öncesinde bir sağlık profesyoneli ile görüşmek önemlidir. Ayrıca, düzenli egzersiz, yeterli uyku ve stres yönetimi gibi yaşam tarzı faktörlerini de göz önünde bulundurmalısınız.