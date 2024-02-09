PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

3 ayda 10 kilo verdiren Perihan Savaş diyeti! 66 yaşına rağmen 38 beden olma sırrı! " Bunu yaptığınızda kilo verebiliyorsunuz..."

Türk Sinemasının usta isimlerinden Perihan Savaş 1987 yılında evlendiği ilk eşi Zafer Yılmaz'ın vefatının ardından 1979–1982 yıllarında da İbrahim Tatlıses ile evli kalmıştı. Günümüzde halen ekranlarda yer alan Perihan Savaş, fit ve sağlıklı görünümüyle de büyük ilgi çekiyor. İşte Perihan Savaş'ın zayıflık sırrı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Şubat 2024, 23:36 Güncelleme 09 Şubat 2024, 23:36
3 ayda 10 kilo verdiren Perihan Savaş diyeti! 66 yaşına rağmen 38 beden olma sırrı! Bunu yaptığınızda kilo verebiliyorsunuz...

Türk sinemasının deneyimli oyuncusu Perihan Savaş 2013 yılında verdiği röportajda zayıflama sırlarını tek tek açıklamış. İşte usta sanatçının 66 yaşına rağmen fit formunun sırrı...

Perihan Savaş 2013 yılında verdiği öportajda 10 kilo verdiğini belirterek "Listem oldukça geniş. Hatta hocamın bana verdiği pek çok şeyi yiyemiyorum. En önemlisi üç beyazdan uzak duruyorum. Zaten şeker kullanmazdım."

"Bende insilün direnci başlamıştı, onu kırmak gerekiyordu. Ona göre bir diyet programı uyguladım. Protein ağırlık beslendim. Sebzeleri bile etli yedim. Hedefimde 3 kilo daha var" şeklinde konuştu.

"KOLESTROLE İNANMIYORUM"

Ünlü oyuncu, uzmanların protein ağırlıklı beslenmenin kolesterolü yükselttiği iddialarını reddederek, "Kolesterole başından beri inanmıyorum. Tamamıyla ilaç firmalarının yaratmış olduğu bir şey. Mesela bir aralar yumurta yenmeyecek diye kıyametler koptu, şimdi de 'Yumurta yiyebilirsiniz, kolesterol yapmıyor' diyorlar" şeklinde konuştu. İşte o açıklamaların devamı...

"ÖĞÜN ATLAMAMAK GEREKİYOR"

"Her öğün yemek yemek şart. Öğün atlamamak gerekiyor. Bunu yaptığınızda düzgün bir şekilde kilo verebiliyorsunuz. Ama bünyeden bünyeye de değişiyor. Herkesin diyet yapmadan önce kan tahlillerini yaptırması gerekiyor."

3 BEYAZDAN UZAK TUTAN 10 KİLO VERDİREN ÖRNEK DİYET

Kahvaltı:

  • Yulaf ezmesi (şekersiz) üzerine doğal yoğurt ve taze meyveler.
  • Yeşil çay

Ara Öğün:

  • Elma dilimleri ve badem.

Öğle Yemeği:

  • Izgara tavuk veya balık.
  • Taze sebzelerle hazırlanmış salata (zeytinyağı ile).
  • Esmer pirinç veya kinoa.

Ara Öğün:

  • Yoğurt ve yaban mersini.

Akşam Yemeği:

  • Fırında sebzelerle yapılmış somon.
  • Taze yeşillikler içeren salata.

İçecek:

  • Bol su içmeye özen gösterin.
  • Her türlü işlenmiş içeceklerden kaçının.

Bu sadece genel bir öneri olup, bireysel ihtiyaçlarınıza ve sağlık durumunuza göre uyarlanmalıdır. Herhangi bir diyet değişikliği öncesinde bir sağlık profesyoneli ile görüşmek önemlidir. Ayrıca, düzenli egzersiz, yeterli uyku ve stres yönetimi gibi yaşam tarzı faktörlerini de göz önünde bulundurmalısınız.

Uykudayken bile kalça ve göbek yağlarını parça pinçik ediyor! 30 günde 36 bedene düşüren diyet programıUykudayken bile kalça ve göbek yağlarını parça pinçik ediyor! 30 günde 36 bedene düşüren diyet programı
Uykudayken bile kalça ve göbek yağlarını parça pinçik ediyor! 30 günde 36 bedene düşüren diyet programı
İçindeki protein ve demir sıfırlanıyor, zehirden beter oluyor! Yumurtayı sakın böyle tüketmeyin!İçindeki protein ve demir sıfırlanıyor, zehirden beter oluyor! Yumurtayı sakın böyle tüketmeyin!
İçindeki protein ve demir sıfırlanıyor, zehirden beter oluyor! Yumurtayı sakın böyle tüketmeyin!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı Dünya’ya döndü | 48 saatlik rekor: En uzun transfer süresi
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Antalya İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı’nda önemli açıklamalar
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den AYM Başkanı Zühtü Arslan’a tepki: Akladığınız cani terör saldırı yaptı
DEM Parti’nin İBB adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni oldu! CHP’ye ’kent uzlaşılı’ açık kapı: Rest veya jest yapmıyoruz
Petrol endüstrisinin devi Rockefeller’dan Biden’a doğal gaz baskısı! Çevrecilere para yağdırıp ihracatı durdurdu
Aile ve Gençlik Fonu’na başvuru şartları açıklandı: 48 ay vadeli 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira! Başkan Erdoğan duyurmuştu: Öncelik deprem bölgesinin
CHP’de hareketli saatler! Tunç Soyer apar topar Genel Merkez’e çağrıldı... DEM bastırıyor İzmir’de Cemil Tugay’a yol göründü
MOSSAD soruşturmasında casusluk itirafı! Para trafiği ortaya çıktı
Özgür Özel ile yan yana duran DEM’li Sezai Temelli İstiklal Marşı’na eşlik etmedi
Joe Biden bunadı mı? Cumhuriyetçiler ‘gizli bilgileri yanlış kullanmaktan sorumlu tutulamayacak kadar beceriksiz’ demişti! ABD basını ortaya çıkardı
Bibi’nin bürokrasisi patladı! Foreign Affairs resmen ‘İsrail parçalanacak’ dedi: O konuşmadan sonra her şey değişti
Hem emekliye hem dul ve yetime yüzde 150 zam! İşte formüller: Kim, ne kadar ikramiye alacak?
DEŞİFRE | CHP PM’ye Kandil ayarlı erteleme! Kadıköy’de İmamoğlu’na kesik, Çankaya’da 4 kafadan 4 farklı ses, Esenyurt ve Adalar’a DEM payı
Gerçekte pavyonlar tozpembe değil! Dilber etkisi: Dansözlük yapan sevgilisini öldürdü!
Eylem hazırlığındaki PKK/YPG’li terörist Ahmet Al Hac Ömer yakalandı!
SON DAKİKA