3 ayda 10 kilo verdiren Perihan Savaş diyeti! 66 yaşına rağmen 38 beden olma sırrı! " Bunu yaptığınızda kilo verebiliyorsunuz..."

Türk sinemasının deneyimli oyuncusu Perihan Savaş 2013 yılında verdiği röportajda zayıflama sırlarını tek tek açıklamış. İşte usta sanatçının 66 yaşına rağmen fit formunun sırrı...
Türk sinemasının deneyimli oyuncusu Perihan Savaş 2013 yılında verdiği röportajda zayıflama sırlarını tek tek açıklamış. İşte usta sanatçının 66 yaşına rağmen fit formunun sırrı...
Perihan Savaş 2013 yılında verdiği öportajda 10 kilo verdiğini belirterek "Listem oldukça geniş. Hatta hocamın bana verdiği pek çok şeyi yiyemiyorum. En önemlisi üç beyazdan uzak duruyorum. Zaten şeker kullanmazdım."
"Bende insilün direnci başlamıştı, onu kırmak gerekiyordu. Ona göre bir diyet programı uyguladım. Protein ağırlık beslendim. Sebzeleri bile etli yedim. Hedefimde 3 kilo daha var" şeklinde konuştu.
"KOLESTROLE İNANMIYORUM"
Ünlü oyuncu, uzmanların protein ağırlıklı beslenmenin kolesterolü yükselttiği iddialarını reddederek, "Kolesterole başından beri inanmıyorum. Tamamıyla ilaç firmalarının yaratmış olduğu bir şey. Mesela bir aralar yumurta yenmeyecek diye kıyametler koptu, şimdi de 'Yumurta yiyebilirsiniz, kolesterol yapmıyor' diyorlar" şeklinde konuştu. İşte o açıklamaların devamı...
"ÖĞÜN ATLAMAMAK GEREKİYOR"
"Her öğün yemek yemek şart. Öğün atlamamak gerekiyor. Bunu yaptığınızda düzgün bir şekilde kilo verebiliyorsunuz. Ama bünyeden bünyeye de değişiyor. Herkesin diyet yapmadan önce kan tahlillerini yaptırması gerekiyor."
3 BEYAZDAN UZAK TUTAN 10 KİLO VERDİREN ÖRNEK DİYET
Kahvaltı:
Ara Öğün:
Öğle Yemeği:
Ara Öğün:
Akşam Yemeği:
İçecek:
Bu sadece genel bir öneri olup, bireysel ihtiyaçlarınıza ve sağlık durumunuza göre uyarlanmalıdır. Herhangi bir diyet değişikliği öncesinde bir sağlık profesyoneli ile görüşmek önemlidir. Ayrıca, düzenli egzersiz, yeterli uyku ve stres yönetimi gibi yaşam tarzı faktörlerini de göz önünde bulundurmalısınız.