Yalı Çapkını dizisinde şoke eden başrol değişikliği! Biletini çat diye kesiyor masumluk oyunu bitti

Son dönemde adından sıkça söz ettiren Emre Altuğ'dan beklenmedik bir karar geldi. Ünlü oyuncunun, Yalı Çapkını dizisinden ayrılacağına dair iddialar gündeme bomba gibi düştü.
Son dönemde adından sıkça söz ettiren Emre Altuğ'dan beklenmedik bir karar geldi. Ünlü oyuncunun, Yalı Çapkını dizisinden ayrılacağına dair iddialar gündeme bomba gibi düştü.
Yalı Çapkını dizisinin sevilen karakteri Orhan'ı canlandıran Emre Altuğ'un, diziden ayrılacağı iddiaları gündeme bomba gibi düştü.
Son bölümde Orhan'ın hayatının tehlikeye girmesi, mafya tarafından kaçırılması ve işkence görmesi, izleyicileri merak içinde bıraktı. Orhan'ın kurtulup kurtulamayacağı ise diziseverler tarafından büyük bir merak konusu haline geldi.
Sosyal medyada hızla yayılan ayrılma iddiaları, Emre Altuğ'un yeni projelere yönelmek amacıyla diziden ayrılma planları olduğu yönünde spekülasyonlara neden oldu. Ancak şu ana kadar herhangi bir resmi açıklama yapılmamış durumda.
Emre Altuğ'un konuyla ilgili sessizliği, izleyicileri daha da meraklandırıyor. Orhan'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı, önümüzdeki bölümlerde netlik kazanacak gibi görünüyor.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Başrollerini Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını'nın 56. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.
"Yalı Çapkını"nın yeni tanıtımda; Ferit şikayetini geri çekmesi için Kazım'a yalvarırken; Serter'in gelip Pelin'i kaçırması ve o sırada Pırıl'ın "Serter bebeğin kendisinden olduğunu düşünüyor" demesi dikkat çekti.