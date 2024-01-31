Yalı Çapkını dizisinde şoke eden başrol değişikliği! Biletini çat diye kesiyor masumluk oyunu bitti

Sosyal medyada hızla yayılan ayrılma iddiaları, Emre Altuğ'un yeni projelere yönelmek amacıyla diziden ayrılma planları olduğu yönünde spekülasyonlara neden oldu. Ancak şu ana kadar herhangi bir resmi açıklama yapılmamış durumda.