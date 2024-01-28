Konser için yola çıkmıştı! Alişan’dan kötü haber! Acil ameliyata alındı! Sağlık durumu sosyal medyadan açıklandı! “Ameliyat olur olmaz...”

Ünlü türkücü Alişan, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.
Ünlü türkücü Alişan, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.
Ünlü türkücü, bu kez kötü bir haberle gündem oldu. Alişan, Sivrihisar'daki konserine gitmek için yola çıktıktan sonra yaşadığı şiddetli ağrı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Instagram hesabından durumu paylaşan Alişan, apandisit ameliyatı olması gerektiğini söyledi ve konserin iptal olduğunu duyurdu.
Instagram hesabından yaşadığı talihsiz olayı anlatan Alişan, şu ifadeleri kullandı: "Sivrihisar konserine giderken sağ tarafımda dayanılmaz bir ağrıyla Bursa'da acile geldik.
İlaçlı tomografi ve kan tahlili neticesi bugün apandisit ameliyatı olmam gerektiğini söyledi hocalarımız. Sivrihisar konseri bugün için kısmet olmadı maalesef.
Acil ameliyat denmese vallahi geliyordum. Sözüm söz ameliyat olur olmaz ne zaman isterseniz geleceğim"
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ünlü şarkıcıya geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
İşte o paylaşım...