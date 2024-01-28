Konser için yola çıkmıştı! Alişan’dan kötü haber! Acil ameliyata alındı! Sağlık durumu sosyal medyadan açıklandı! “Ameliyat olur olmaz...”

Ünlü türkücü Alişan, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

Ünlü türkücü, bu kez kötü bir haberle gündem oldu. Alişan, Sivrihisar'daki konserine gitmek için yola çıktıktan sonra yaşadığı şiddetli ağrı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.