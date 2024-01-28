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Konser için yola çıkmıştı! Alişan’dan kötü haber! Acil ameliyata alındı! Sağlık durumu sosyal medyadan açıklandı! “Ameliyat olur olmaz...”

Buse Varol ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk babası Alişan, konsere giderken hastanelik oldu. Eskişehir'deki konserine gitmek üzere yola çıktığı sırada şiddetli karın ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırılan Alişan, acil ameliyata alındı. İşte Alişan’ın son sağlık durumu...

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Giriş Tarihi 28 Ocak 2024, 16:22 Güncelleme 28 Ocak 2024, 16:22
Konser için yola çıkmıştı! Alişan’dan kötü haber! Acil ameliyata alındı! Sağlık durumu sosyal medyadan açıklandı! “Ameliyat olur olmaz...”

Ünlü türkücü Alişan, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

Ünlü türkücü, bu kez kötü bir haberle gündem oldu. Alişan, Sivrihisar'daki konserine gitmek için yola çıktıktan sonra yaşadığı şiddetli ağrı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Instagram hesabından durumu paylaşan Alişan, apandisit ameliyatı olması gerektiğini söyledi ve konserin iptal olduğunu duyurdu.

Instagram hesabından yaşadığı talihsiz olayı anlatan Alişan, şu ifadeleri kullandı: "Sivrihisar konserine giderken sağ tarafımda dayanılmaz bir ağrıyla Bursa'da acile geldik.

İlaçlı tomografi ve kan tahlili neticesi bugün apandisit ameliyatı olmam gerektiğini söyledi hocalarımız. Sivrihisar konseri bugün için kısmet olmadı maalesef.

Acil ameliyat denmese vallahi geliyordum. Sözüm söz ameliyat olur olmaz ne zaman isterseniz geleceğim"

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ünlü şarkıcıya geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

İşte o paylaşım...

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