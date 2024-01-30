SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Tam Yeşim gönderildi derken... Gönül Dağı'nda saç baş yolduracak ayrılık kararı

Gönül Dağı yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Ancak son dönemde diziyle ilgili dolaşan iddialar, heyecan dolu anların yanı sıra hüzünlü bir sürprizin de kapıda olabileceğine işaret ediyor. Dizinin son bölümünde, Yasemin'in Selma'ya kurduğu tuzak ve bu tuzak sonrasında yaşananlar izleyicileri şaşkına çevirdi. Gelişen olaylar, dizinin atmosferine beklenmedik bir gerilim kattı. Dizinin gündemini sarsan iddialara göre, dikkat çeken karakterlerden biri yakın zamanda vedaya hazırlanıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 30 Ocak 2024, 08:27 Güncelleme 30 Ocak 2024, 08:27
Tam Yeşim gönderildi derken... Gönül Dağı’nda saç baş yolduracak ayrılık kararı

Kulislerde konuşulan söylentilere göre, dizinin yıldız isimlerinden bir hikayenin bir sonraki dönemeçte ayrılığa hazırlanıyor. Bu beklenmedik gelişme dizinin sadık izleyicileri arasında soru işaretlerini beraberinde getirdi. Dizi ekibinden henüz resmi bir açıklama gelmese de sosyal medya bu sürpriz ayrılık ihtimaliyle çalkalanıyor.

SÜRPRİZ GELİŞME

Gönül Dağı'nın sevilen ismi Merve Yıldız dizideki Yasemin karakteriyle gönülleri fethetmişti. Ancak son zamanlarda ortaya atılan iddialar, Yıldız'ın diziden ayrılabileceğine işaret ediyor.

Gönül Dağı dizisinin heyecanla beklenen yeni bölüm fragmanı izleyicilere nefes kesen anlar yaşatacak. Yasemin, Taner ve Selma'nın hayatlarını sarsacak olaylar seyirciyi ekrana kilitleyecek.

Yeni bölümde Yasemin'in Selma'ya kurduğu tuzak büyük bir çatışmaya sebep oluyor. Kayalıkların altında gerçekleşen kaza sonucunda Yasemin, apar topar hastaneye kaldırılıyor.

Peki, Yasemin'in hayatı tehlikede mi? İzleyiciler bu sorunun cevabını merakla bekliyor. İddialara göre ünlü oyuncu diziden ayrılacak. Ancak henüz bir açıklama yapılmadı.

Dizinin diğer bir hikaye çizgisinde ise Dolandırıcı Musti'nin gizemli bir şekilde ortadan kaybolduğu ortaya çıkıyor.

Veysel, Musti'yi bulmak için harekete geçiyor. Ancak izleyenler Musti'nin akıbetini ve ortadan yok olma sebebini merakla bekliyor.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan AK Parti’nin seçim beyannamesini açıklayacak! Gerçek belediyecilik
CHP’li belediyenin usulsüzlük kervanına İBB’ye bağlı İSKİ de katıldı! Ölüm villalarında parsel oyunu: 76 yerine 106 ev
Başkan Erdoğan’dan Eskişehir’deki Gençlik Buluşması’nda önemli açıklamalar
SON DAKİKA