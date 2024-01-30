Tam Yeşim gönderildi derken... Gönül Dağı’nda saç baş yolduracak ayrılık kararı

Kulislerde konuşulan söylentilere göre, dizinin yıldız isimlerinden bir hikayenin bir sonraki dönemeçte ayrılığa hazırlanıyor. Bu beklenmedik gelişme dizinin sadık izleyicileri arasında soru işaretlerini beraberinde getirdi. Dizi ekibinden henüz resmi bir açıklama gelmese de sosyal medya bu sürpriz ayrılık ihtimaliyle çalkalanıyor.
SÜRPRİZ GELİŞME
Gönül Dağı'nın sevilen ismi Merve Yıldız dizideki Yasemin karakteriyle gönülleri fethetmişti. Ancak son zamanlarda ortaya atılan iddialar, Yıldız'ın diziden ayrılabileceğine işaret ediyor.
Gönül Dağı dizisinin heyecanla beklenen yeni bölüm fragmanı izleyicilere nefes kesen anlar yaşatacak. Yasemin, Taner ve Selma'nın hayatlarını sarsacak olaylar seyirciyi ekrana kilitleyecek.