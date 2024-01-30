Tam Yeşim gönderildi derken... Gönül Dağı’nda saç baş yolduracak ayrılık kararı

Kulislerde konuşulan söylentilere göre, dizinin yıldız isimlerinden bir hikayenin bir sonraki dönemeçte ayrılığa hazırlanıyor. Bu beklenmedik gelişme dizinin sadık izleyicileri arasında soru işaretlerini beraberinde getirdi. Dizi ekibinden henüz resmi bir açıklama gelmese de sosyal medya bu sürpriz ayrılık ihtimaliyle çalkalanıyor.