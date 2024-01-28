Kızılcık Şerbeti dizisinde başrol değişikliği kararı! Ve seyirciyi harap edecek ayrılık haberi geldi

Diziyi izleyenleri daha da heyecanlandıran bir iddia ortaya atıldı: Birkaç bölüm sonra diziye sürpriz bir ismin dahil olacağı ve projedeki tüm seyri değiştireceği iddia ediliyor. Bu bomba iddiaya göre, "Kızılcık Şerbeti" dizisi izleyicilerini bekleyen sürpriz ismin kim olduğu merak konusu oldu.

SON BÖLÜM ÖZETİ Abdullah'ın kalbi yaşadıklarını kaldıramamış ve büyük bir kalp krizi geçirmiştir. Ömer'in onu merak ederek yanına gelmesiyle hayata tutunacak ancak bir süre hastanede kalması gerekecektir. Bu kötü olay tüm ailenin yeniden bir araya gelmesine neden olur.

Abdullah'ın rahatsızlandığını öğrenen Alev, ilk uçakla şehre dönse de Abdullah'a ulaşması hiç de kolay olmayacaktır. Ömer, Görkem'i daha yakından tanıma girişimlerini sürdürmektedir.

Umut, kendini bol para kazanmanın keyfine iyice kaptırmış, gitgide iyice riskli işlere bulaşmaya başlamıştır. Ertuğrul'un dernekte verdiği davet birçok kişinin gerçek duygularını ortaya çıkaracaktır.

Mustafa'nın karısına olan şüpheleri gittikçe büyümektedir. Bu nedenle ona kötü davranmaya başlamış, bu durum tüm ailenin dikkatini çekmeye başlamıştır. Bu konuda yapacağı hareket Nilay tarafından çok daha büyük bir hamleyle karşılık görürken herkes hayatının şokunu yaşar.