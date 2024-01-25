Kızılcık Şerbeti dizisinde seyirciyi mundar edecek ayrılık kararı! Son noktayı koyup veda edecekler

"Kızılcık Şerbeti"nde Ayrılık Kararı Dizinin yeni bölümlerinde, karakterler arasındaki ilişkilerde önemli değişiklikler meydana geliyor. Ayrılık kararı ise büyük bir krize yol açacak gibi görünüyor.

Alev Diziye Veda mı Ediyor? Dizinin merkez karakterlerinden biri olan Alev'in, diziden ayrılacağına dair iddialar kulislerde dolaşıyor. Müjde Uzman'ın canlandırdığı Alev karakterinin kadrodan ayrılacağı söylentileri, dizinin fanlarını heyecanlandırıyor.

Kızılcık Şerbeti'nin 48. Bölümünde neler olacak?

Mustafa'nın karısına olan şüpheleri gittikçe büyümektedir.

Abdullah'ın kalbi yaşadıklarını kaldıramamış ve büyük bir kalp krizi geçirmiştir. Ömer'in onu merak ederek yanına gelmesiyle hayata tutunacak ancak bir süre hastanede kalması gerekecektir. Bu kötü olay tüm ailenin yeniden bir araya gelmesine neden olur.

Abdullah'ın rahatsızlandığını öğrenen Alev, ilk uçakla şehre dönse de Abdullah'a ulaşması hiç de kolay olmayacaktır.

Ömer, Görkem'i daha yakından tanıma girişimlerini sürdürmektedir.