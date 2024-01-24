Neslihan Atagül’den süper minisiyle yatak pozları! Kadir Doğulu’nun eşi art arda yayınladı! Ayakkabılarını fırlatıp...

Türk dizilerinin Latin Amerika'ya satışının 10'uncu yılı şerefine, 22 Ocak'ta Miami Beach'teki Temple House'da gerçekleşen törende, Neslihan Atagül sahneye 'Turkish Drama Queen' olarak davet edildi.
Türk dizilerinin Latin Amerika'ya satışının 10'uncu yılı şerefine, 22 Ocak'ta Miami Beach'teki Temple House'da gerçekleşen törende, Neslihan Atagül sahneye 'Turkish Drama Queen' olarak davet edildi.
Yaprak Dökümü, Kara Sevda, Sefirin Kızı, Gecenin Ucunda gibi birçok dizide rol alan oyuncu, galaya 2016 yılında evlendiği eşi Kadir Doğulu ile katıldı.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, Instagram hesabında sık sık paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.
Atagül, son olarak gala sonrası otel odasında verdiği pozları Instagram'da takipçilerinin beğenisine sundu.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde Instagram'da gündem oldu.
Birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanan paylaşımda Atagül'ün hem tarzı hem de pozları dikkat çekti.
İşte Neslihan Atagül'ün o pozları...