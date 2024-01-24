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Amerika’da düzenlenen Turkish Drama Gala etkinliğine ATV damgasını vurdu!

Geçtiğimiz akşam Miami’de gerçekleştirilen Turkish Drama Gala etkinliğinde ATV ve 4 sezondur ATV ekranlarında yayınlanan Kardeşlerim dizisi gecenin parlayanları oldu.

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Giriş Tarihi 24 Ocak 2024, 11:35 Güncelleme 24 Ocak 2024, 11:35
Amerika’da düzenlenen Turkish Drama Gala etkinliğine ATV damgasını vurdu!

Yapımını NGM'nin üstlendiği atv'nin 4 sezondur milyonları ekrana kilitleyen dizisi Kardeşlerim'in sevilen oyuncuları Yiğit Koçak ve Lizge Cömert Miami'de düzenlenen Turkish Drama Gala'da sevenlerin ilgisiyle karşılaştı.

Türk içeriklerinin Latin Amerika'da 10.yılını kutlamak üzere Miami'de düzenlenen dünyanın dört bir yanından televizyon yöneticilerinin katıldığı "Turkish Drama Gala" etkinliğinde Kardeşlerim dizisinin yıldız oyuncuları Yiğit Koçak ve Lizge Cömert'e yoğun ilgi gösterildi. Uluslararası basın mensuplarına röportaj veren dizinin sevilen çifti kırmızı halıda yürüyerek geceye damgasını vurdu. Kardeşlerim dizisi, Latin Amerika'daki başarısına katkıları sebebiyle gecede ödül aldı. Geceye katılan Yiğit Koçak ve Lizge Cömert sahneye birlikte çıkarak Kardeşlerim'in hikayesine gösterilen yoğun ilgi ve reyting başarısı sebebiyle hayranlarına teşekkür etti.

atv Distribution tarafından dağıtımı gerçekleştirilen, 90'dan fazla ülkeye satılan Kardeşlerim dizisi, Latin Amerika'da büyük başarı sağlamaya devam ediyor.

ATV'YE BAŞARI ÖDÜLÜ!
atv, ihracat alanındaki birinciliği ve yıllardır süregelen reyting başarısı sebebiyle geceyi ödülle taçlandırdı. Ödülü atv adına İçerik Satış Müdürü Müge Akar aldı. Müge Akar, etkinlik yöneticilerine ve Amerika'daki iş ortaklarına bu hayali başarıya dönüştürmekteki katkıları sebebiyle içtenlikle teşekkür etti.

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