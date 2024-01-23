Hülya Yiğitalp’in uzay mühendisi oğlundan acı haber! SpaceX’te çalışan Yiğit Tokbey 31 yaşında hayatını kaybetti!

Oyuncu, ses sanatçısı ve eski manken Hülya Yiğitalp evlat acısıyla sarsıldı. Ünlü ismin SpaceX'te Kıdemli Fırlatma Mühendisi olarak çalışan oğlu Yiğit Tokbey, ABD'de geçirdiği kazada hayatını kaybetti.

Yiğit Tokbey'in 17 Ocak Çarşamba akşamı Kaliforniya eyaletinin Orcutt bölgesinde meydana gelen motosiklet kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yetkililer, SpaceX'te Kıdemli Fırlatma Mühendisi olarak çalışan Tokbey'in ölümüne neden olan kazayla ilgili araştırma başlattı.

Hülya Yiğitalp ile iş insanı Rıfat Tokbey'in üç çocuğundan biri olan Yiğit Tokbey'in cenazesi, işlemlerin tamamlanmasının ardından Adana'da toprağa verilmek üzere Türkiye'ye getirilecek.

"ÖMÜR BOYU BİRBİRİNİZİ SEVİN"

Asya,Fırat ve Yiğit adından üç çocuğu olan Hülya Yiğitalp, bu kareyi "Ömür boyu birbirinizi sevin, sayın benim canım yavrularım" notuyla paylaşmıştı.