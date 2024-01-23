Kurtlar Vadisi oyuncusundan acı haber! Engin Duru hayatını kaybetti! Cerrahpaşalı Hüseyin...

Kurtlar Vadisi dizisinde Cerrahpaşalı Hüseyin karakterini canlandıran Engin Duru, geçtiğimiz kasım ayında geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılarak entübe edilmişti.
Kurtlar Vadisi dizisinde Cerrahpaşalı Hüseyin karakterini canlandıran Engin Duru, geçtiğimiz kasım ayında geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılarak entübe edilmişti.
Duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeni ile magazin camiasında 'Felaket Tellalı' lakabı ile anılan Onur Akay, şunları söylemişti:
"Yeşilçam'ın emektar oyuncularından Ergin Duru kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı. 60 yaşındaki oyuncumuz maalesef entübe edildi ve yaşam savaşı veriyor. Kendisine acil şifalar dilerken, sizlerin de oyuncumuza dualarınızda yer vermenizi rica ediyorum"
ACI HABER GELDİ
Yaşam mücadelesi veren ünlü oyuncudan acı haber geldi. Onur Akay, Engin Duru'nun hayatını kaybettiğini duyurdu. Akay, şunları söyledi:
"Usta oyuncumuz Ergin Duru, 15 Kasım 2023 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu yoğun bakımda tedavi görüyordu. Kurtlar Vadisi'nin Cerrahpaşalı Hüseyin'i olarak da tanınan Türk sinemasının emektar isimlerinden Ergin Duru, 21 Ocak 2024 Pazar günü hayatını kaybetti.
Cenazesi bugün Eskişehir'e gönderildi ve orada ikindi namazı sonrası toprağa verilecek. Mekânı cennet olsun inşallah"
ENGİN DURU KİMDİR?
Engin Duru, 1963 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi. 'Kaygısızlar' ve 'Karışık Pizza' gibi yapımlarda yer alan Duru, son yıllarda ise 'Kurtlar Vadisi', 'Türkler Çıldırmış Olmalı' ve 'Abuzer Kadayıf' ile kariyerine devam etti.