Kurtlar Vadisi oyuncusundan acı haber! Engin Duru hayatını kaybetti! Cerrahpaşalı Hüseyin...

Duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeni ile magazin camiasında 'Felaket Tellalı' lakabı ile anılan Onur Akay, şunları söylemişti:

"Yeşilçam'ın emektar oyuncularından Ergin Duru kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı. 60 yaşındaki oyuncumuz maalesef entübe edildi ve yaşam savaşı veriyor. Kendisine acil şifalar dilerken, sizlerin de oyuncumuza dualarınızda yer vermenizi rica ediyorum"