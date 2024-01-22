SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Kızılcık Şerbeti'nde canlara tak ettirecek ayrılık kararı! Son noktayı koydular

Kızılcık Şerbeti her hafta cuma akşamları izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Ceren Karakoç, Barış Kılıç, Doğukan Güngör ve Settar Tanrıöğen gibi isimlerin yer aldığı dizi her hafta yeni gelişmelerle ekranlara taşınıyor. Ancak son zamanlarda dizinin izleyicilerini şaşırtan bir haber gündeme geldi. Dizinin önemli bir karakterinin veda edeceği ve bu karakterin ölüm sahnesinin hazırlandığı iddia ediliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 22 Ocak 2024, 13:25 Güncelleme 22 Ocak 2024, 13:25
Kızılcık Şerbeti’nde canlara tak ettirecek ayrılık kararı! Son noktayı koydular

Kızılcık Şerbeti'nin hayranları hangi karakterin ayrılacağı konusunda büyük bir merak içinde. Yeni bölümün yayınlanmasıyla bu merakın giderilmesi bekleniyor. Karakter ayrılığının hikayeye ve diğer karakterlerin gelişimine nasıl bir etki yapacağı ise ayrı bir merak konusu oldu. Gözler şimdi yeni bölüme çevrildi.

SÜRPRİZ GELİŞME

Diziye damgasını vuran karakterlerden Ömer, izleyiciler tarafından dikkatle takip ediliyor. Ömer karakterinin hastalığının ilerleyişi ve olası sonuçları, izleyici tarafından merakla bekleniyor.

KRİTİK AN YAKLAŞIYOR

Son zamanlarda kulislerde dolaşan dedikodular Barış Kılıç tarafından canlandırılan Ömer karakterinin hastalığı nedeniyle diziden ayrılacağı ve ilerleyen bölümlerde trajik bir sonla veda edeceği yönünde. Bu iddialar dizinin takipçileri arasında çeşitli spekülasyonlara yol açıyor.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Geçtiğimiz bölümde, basit bir sağlık şikayetiyle doktora başvuran Mustafa, yapılan tetkikler sonucu beklenmedik bir durumla karşılaşır.

Diğer yandan Pembe'nin oyunları sonucu nezarete düşen Alev, bir süre Abdullah ile iletişim kuramaz. Sonunda Abdullah'ın yardımıyla kurtulsa da yaşadıkları onu derinden etkiler ve yurt dışına çıkma kararı alır. Bu süreçte işlerini yönetmek için Doğa'dan yardım ister.

Ömer, Görkem'i farklı şekillerde görmeye başlarken, Umut'un yeni iş yerindeki başarısı ve kazançları Nursema'nın ailesinin dikkatini çeker. Bu yeni durumu ailesine göstermek için bir yemek düzenler. Ayrıca Ertuğrul'un Kıvılcım'a yaptığı evlilik teklifi, ilişkilerinde yeni bir döneme işaret ediyor.

Basit bir şikayetle doktora giden Mustafa'nın yaşadığı şok dizinin son bölümünde önemli bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Abdullah, Alev'in gidişiyle iş hayatında yaşadığı sorunlara bir yenisini eklerken, bu durumun onun üzerindeki etkisi de izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
DEM’den CHP ile ’ortak komisyon’ itirafı! Özgür Özel ve İmamoğlu’na ’Başak Demirtaş’lı kıskaç... İstediklerimizi yapın yoksa aday çıkarırız
Alper Gezeravcı uzaydan Türkiye ile temasa geçecek! İlk görüşmeyi Başkan Erdoğan ile yapacak
Karmod
SON DAKİKA