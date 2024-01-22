Kızılcık Şerbeti’nde canlara tak ettirecek ayrılık kararı! Son noktayı koydular

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Geçtiğimiz bölümde, basit bir sağlık şikayetiyle doktora başvuran Mustafa, yapılan tetkikler sonucu beklenmedik bir durumla karşılaşır.

Diğer yandan Pembe'nin oyunları sonucu nezarete düşen Alev, bir süre Abdullah ile iletişim kuramaz. Sonunda Abdullah'ın yardımıyla kurtulsa da yaşadıkları onu derinden etkiler ve yurt dışına çıkma kararı alır. Bu süreçte işlerini yönetmek için Doğa'dan yardım ister.

Ömer, Görkem'i farklı şekillerde görmeye başlarken, Umut'un yeni iş yerindeki başarısı ve kazançları Nursema'nın ailesinin dikkatini çeker. Bu yeni durumu ailesine göstermek için bir yemek düzenler. Ayrıca Ertuğrul'un Kıvılcım'a yaptığı evlilik teklifi, ilişkilerinde yeni bir döneme işaret ediyor.

Basit bir şikayetle doktora giden Mustafa'nın yaşadığı şok dizinin son bölümünde önemli bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Abdullah, Alev'in gidişiyle iş hayatında yaşadığı sorunlara bir yenisini eklerken, bu durumun onun üzerindeki etkisi de izleyiciler tarafından merak ediliyor.