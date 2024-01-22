14 yıl sonra ortaya çıktı! Aşk-ı Memnu setinden hiç görülmemiş kareler

Şinasi Serçe'nin paylaştığı bu görüntü, sosyal medyada hızla yayılarak Aşk-ı Memnu'nun hayranlarından büyük beğeni topladı.
Aşk-ı Memnu Halit Ziya Uşaklıgil'in 1900 yılında yayımlanan aynı adlı romanından uyarlanan bir dizidir. Hikaye İstanbul'un seçkin zenginlerinden biri olan Adnan Bey'in trajik yaşam öyküsünü ele alır.
Adnan Bey, sevgili karısı İnci'yi kaybettikten sonra Nihal ve Bülent adlı iki çocuğuyla baş başa kalır. Ancak hayatının ikinci bölümünde, genç yaşta Bihter adında bir kadınla evlenme kararı alır. İşte bu evlilik dizinin merkezindeki çatışmayı oluşturur. Dizi Bihter'in Adnan Bey'i manevi yeğeni Behlül ile aldatması etrafında gelişen olayları işler.