14 yıl sonra ortaya çıktı! Aşk-ı Memnu setinden hiç görülmemiş kareler

Başrollerinde Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Nebahat Çehre, Hazal Kaya ve Selçuk Yöntem gibi isimlerin yer aldığı Aşk-ı Memnu yıllar geçse de hala popülerliğini koruyor. Dizinin setinden paylaşılan görülmemiş kare sosyal medyada büyük ilgi gördü. Yıllar sonra paylaşılan bu kare kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Aşk-ı Memnu dizisinin yönetmen koltuğunda Hilal Saral'ın oturduğu, yapımcılığını ise Ay Yapım'ın üstlendiği bu efsanevi yapım, yıllar geçse de tekrar tekrar izlenmeye devam ediyor. Hayranlar, paylaşılan bu özel kare ile dizinin unutulmaz anılarına bir kez daha duygusal bir yolculuğa çıktı.