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14 yıl sonra ortaya çıktı! Aşk-ı Memnu setinden hiç görülmemiş kareler

Halit Ziya Uşaklıgil'in romanından uyarlanan ve 2008-2010 yılları arasında yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisi Türk televizyon tarihinin dikkat çeken yapımlarından biri oldu. Bu dizi hikayesi ve oyuncu kadrosuyla belirli bir izleyici kitlesinin ilgisini çekti. Yıllar sonra dizinin setinden daha önce görülmemiş fotoğrafların sosyal medyada yayınlanması izleyiciler arasında merak uyandırdı.

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Giriş Tarihi 22 Ocak 2024, 16:34 Güncelleme 22 Ocak 2024, 16:34
14 yıl sonra ortaya çıktı! Aşk-ı Memnu setinden hiç görülmemiş kareler

Başrollerinde Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Nebahat Çehre, Hazal Kaya ve Selçuk Yöntem gibi isimlerin yer aldığı Aşk-ı Memnu yıllar geçse de hala popülerliğini koruyor. Dizinin setinden paylaşılan görülmemiş kare sosyal medyada büyük ilgi gördü. Yıllar sonra paylaşılan bu kare kısa sürede binlerce beğeni aldı.

14 YIL SONRA ORTAYA ÇIKTI

Fotoğrafta dizinin başrol oyuncuları Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ ve Selçuk Yöntem yer alıyor. Bu fotoğraf dizinin kamera arkasında yaşanan anları gözler önüne seriyor.

Aşk-ı Memnu dizisinin yönetmen koltuğunda Hilal Saral'ın oturduğu, yapımcılığını ise Ay Yapım'ın üstlendiği bu efsanevi yapım, yıllar geçse de tekrar tekrar izlenmeye devam ediyor. Hayranlar, paylaşılan bu özel kare ile dizinin unutulmaz anılarına bir kez daha duygusal bir yolculuğa çıktı.

Şinasi Serçe'nin paylaştığı bu görüntü, sosyal medyada hızla yayılarak Aşk-ı Memnu'nun hayranlarından büyük beğeni topladı.

Aşk-ı Memnu Halit Ziya Uşaklıgil'in 1900 yılında yayımlanan aynı adlı romanından uyarlanan bir dizidir. Hikaye İstanbul'un seçkin zenginlerinden biri olan Adnan Bey'in trajik yaşam öyküsünü ele alır.

Adnan Bey, sevgili karısı İnci'yi kaybettikten sonra Nihal ve Bülent adlı iki çocuğuyla baş başa kalır. Ancak hayatının ikinci bölümünde, genç yaşta Bihter adında bir kadınla evlenme kararı alır. İşte bu evlilik dizinin merkezindeki çatışmayı oluşturur. Dizi Bihter'in Adnan Bey'i manevi yeğeni Behlül ile aldatması etrafında gelişen olayları işler.

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