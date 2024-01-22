Sinem Kobal’ın hafta sonu kaçamağı! “Dostluğunuz daim olsun” Ebru Şahin, Burçin Terzioğlu, Aydan Taş...

Selena dizisi ile hafızalara kazınan Sinem Kobal, meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında dünyaevine girdi ve bu evlilikten iki kız çocuğu dünyaya getirdi.
Selena dizisi ile hafızalara kazınan Sinem Kobal, meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında dünyaevine girdi ve bu evlilikten iki kız çocuğu dünyaya getirdi.
Hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Kobal, bu kez sosyal medya paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine topladı.
Kobal, aralarında Ebru Şahin, Burçin Terzioğlu ve Aydan Taş'ın da bulunduğu arkadaş grubuyla geçirdiği hafta sonu tatiline ait kareleri sosyal medyada paylaştı.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının ilgi gösterdiği paylaşımda ünlü oyuncuların eğlenceli pozları dikkat çekti.
Kısa sürede yüzlerce yorum alan pozlara, "Dostluğunuz daim olsun", "Çok güzelsiniz" yorumları yapıldı.
Sinem Kobal'ın paylaşımı birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanarak sosyal medyada hızla yayıldı.