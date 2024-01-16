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Şarkıcı Esra Akman’ın kardeşinden acı haber! 20 katlı rezidansın 11'inci katından düşerek yaşamını yitirdi

Şarkıcı Esra Akman’ın kardeşi Özlem Akman, Bursa’da 20 katlı rezidansın 11'inci katındaki dairenin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Olay anında Akman’ın ablası ve erkek arkadaşının da evde olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 16 Ocak 2024, 15:51 Güncelleme 16 Ocak 2024, 15:51
Şarkıcı Esra Akman’ın kardeşinden acı haber! 20 katlı rezidansın 11’inci katından düşerek yaşamını yitirdi

Bursa'da 20 katlı rezidansın 11'inci katındaki dairenin balkonundan düşen güzellik uzmanı Özlem Akman (26), hayatını kaybetti. Özlem'in şarkıcı Esra Akman'ın kardeşi olduğu belirtildi.

Olay, saat 01.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı'nda meydana geldi. 20 katlı rezidansta ailesiyle birlikte yaşayan güzellik uzmanı Özlem Akman, iddiaya göre 11'inci kattaki evlerinin balkonundan dengesini kaybederek düştü.

Binanın dışında kurulu olan iskeleye de çarpan Akman, beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Akman, kurtarılamadı.Cenaze kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olay sırasında evde bulunan kardeşi şarkıcı Esra Akman ile erkek arkadaşı ifadeleri için polis merkezine götürüldü.

Akman ile erkek arkadaşının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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