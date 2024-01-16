Çukur’un efsanesi geri dönüyor! 8 ay sonra ilk kez...

Çukur dizisinin sevilen yıldızının adı yeni projesiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Projenin detayları ise merakla bekleniyor. Oyuncu daha önceki performanslarıyla büyük beğeni toplamış ve Çukur dizisindeki etkileyici rolüyle izleyicilerin kalbinde taht kurmuştu.

YENİ PROJESİ BELLİ OLDU

Şimdi ise ekranlara geri dönüşüyle birlikte hayranları tarafından büyük bir heyecanla karşılanacak olan oyuncunun, yeni projeleri ve performansıyla tekrar gündemde olması bekleniyor.