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Çukur'un efsanesi geri dönüyor! 8 ay sonra ilk kez...

Çukur dizisinin büyük bir izleyici kitlesi tarafından sevilen yıldız oyuncusu uzun bir aranın ardından ekranlara geri dönüyor. Oyuncunun bu dönüşü izleyiciler arasında heyecan yaratırken uzun süre merakla beklenen anın nihayet geldiği duyuruldu. Ünlü isim Çukur dizisindeki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Şimdi yeni bir dizi projesiyle izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Son bilgilere göre oyuncunun yeni dizi projesinin adı da belli oldu.

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Giriş Tarihi 16 Ocak 2024, 17:02 Güncelleme 16 Ocak 2024, 17:02
Çukur’un efsanesi geri dönüyor! 8 ay sonra ilk kez...

Çukur dizisinin sevilen yıldızının adı yeni projesiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Projenin detayları ise merakla bekleniyor. Oyuncu daha önceki performanslarıyla büyük beğeni toplamış ve Çukur dizisindeki etkileyici rolüyle izleyicilerin kalbinde taht kurmuştu.

YENİ PROJESİ BELLİ OLDU

Şimdi ise ekranlara geri dönüşüyle birlikte hayranları tarafından büyük bir heyecanla karşılanacak olan oyuncunun, yeni projeleri ve performansıyla tekrar gündemde olması bekleniyor.

Çukur dizisinin sevilen oyuncularından Cihangir Ceyhan, kariyerine yeni bir diziyle devam ediyor.

Son olarak Çukur'un Azer karakteri ve Camdaki Kız dizisindeki Hayri rolüyle izleyici karşısına çıkan Ceyhan yeni bir projeyle ekranlara dönüş yapıyor.

Bu kez Cihangir Ceyhan GAİN'de yayınlanacak dizide boks dünyasına adım atan Ferit Kamacı karakterine hayat verecek.

Dizinin çekimleri çok yakında başlayacak ve Cihangir Ceyhan, Ferit Kamacı karakteriyle ekrana geri dönecek.

Ceyhan masumiyetinden uzaklaşarak adım adım gayrimeşru dünyaya çekilen bir boksörü canlandıracak.

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