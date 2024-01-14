3.5 ayda 10 kilo verdiren Miray Daner diyeti! 24 yaşında 55 kiloya şıp diye düştü! "Günde 2 litre..."

Ünlü oyuncu Miray Daner, bu dönemde evde spora da başladı. Karbonhidrat tüketimi bırakmayan oyuncu, sağlıksız beslendiğini düşündüğü günde normal düzenine geri döndüğünü belirtti.
Ünlü oyuncu Miray Daner, bu dönemde evde spora da başladı. Karbonhidrat tüketimi bırakmayan oyuncu, sağlıksız beslendiğini düşündüğü günde normal düzenine geri döndüğünü belirtti.
MİRAY DANER 10 KİLO BİRDEN NASIL VERDİ?
Genç oyuncu Miray Daner, son zamanlardaki fiziksel değişimini ve yaklaşık 10 kilo verdiğini pandemi sürecinde sağlıklı beslenmeye odaklanarak başardığını açıkladı.
Oyuncu, evde planlı bir şekilde spor yaparak kilo verme sürecini keyifli ve zorlamadan geçirdiğini belirtti.
Daner, sağlıklı beslenmeye önem verdiğini, karbonhidrat tüketimine izin verdiğini ve tatlıları da zaman zaman yediğini söyledi. Ancak sağlıksız beslendiğini hissettiği günlerin ardından normal beslenme düzenine döndüğünü ifade etti.
Özel bir diyet uygulamadığını belirten oyuncu, sağlıklı yaşam tarzına odaklanarak kilo kontrolünü sağlamış gibi görünüyor.
Estetik iddialarıyla gündeme gelen Miray Daner, hiçbir estetik müdahale yapmadığını vurgulayarak, uzun süredir bu sektörde bulunduğunu ve insanların değişimine tanık olduğunu belirtti. Bu değişimin nedeninin yaşın ilerlemesi ve gençlikten yetişkinliğe geçiş olduğunu dile getirdi.
Daner, günde 2 litre su ve yoğurt ile salatalarla her türlü taze ot tüketti. Ekmek yerine badem ve fındık tüketti. Unlu gıda ve şekerli gıdalara dokunmadı.