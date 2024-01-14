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3.5 ayda 10 kilo verdiren Miray Daner diyeti! 24 yaşında 55 kiloya şıp diye düştü! "Günde 2 litre..."

Başarılı oyuncu Miray Daner, kısa sürede 10 kilo vererek sosyal medyanın ve magazin dünyasının ilgi odağı haline geldi. Genç oyuncunun bu hızlı kilo kaybının ardındaki diyet sırrı, hayranları tarafından merak edilmeye başlandı. Miray Daner'in kilo verme süreci, özellikle sosyal medya paylaşımları ve takipçileriyle paylaştığı sağlıklı yaşam tarzı üzerine odaklanmış görünüyor. Uzmanların gözetiminde gerçekleştirilen bir diyet programını benimseyen Daner, sağlıklı beslenmeye ve düzenli egzersizlere öncelik verdi.

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Giriş Tarihi 14 Ocak 2024, 11:00 Güncelleme 14 Ocak 2024, 11:00
3.5 ayda 10 kilo verdiren Miray Daner diyeti! 24 yaşında 55 kiloya şıp diye düştü! Günde 2 litre...

Ünlü oyuncu Miray Daner, bu dönemde evde spora da başladı. Karbonhidrat tüketimi bırakmayan oyuncu, sağlıksız beslendiğini düşündüğü günde normal düzenine geri döndüğünü belirtti.

MİRAY DANER 10 KİLO BİRDEN NASIL VERDİ?

Genç oyuncu Miray Daner, son zamanlardaki fiziksel değişimini ve yaklaşık 10 kilo verdiğini pandemi sürecinde sağlıklı beslenmeye odaklanarak başardığını açıkladı.

Oyuncu, evde planlı bir şekilde spor yaparak kilo verme sürecini keyifli ve zorlamadan geçirdiğini belirtti.

Daner, sağlıklı beslenmeye önem verdiğini, karbonhidrat tüketimine izin verdiğini ve tatlıları da zaman zaman yediğini söyledi. Ancak sağlıksız beslendiğini hissettiği günlerin ardından normal beslenme düzenine döndüğünü ifade etti.

Özel bir diyet uygulamadığını belirten oyuncu, sağlıklı yaşam tarzına odaklanarak kilo kontrolünü sağlamış gibi görünüyor.

Estetik iddialarıyla gündeme gelen Miray Daner, hiçbir estetik müdahale yapmadığını vurgulayarak, uzun süredir bu sektörde bulunduğunu ve insanların değişimine tanık olduğunu belirtti. Bu değişimin nedeninin yaşın ilerlemesi ve gençlikten yetişkinliğe geçiş olduğunu dile getirdi.

Daner, günde 2 litre su ve yoğurt ile salatalarla her türlü taze ot tüketti. Ekmek yerine badem ve fındık tüketti. Unlu gıda ve şekerli gıdalara dokunmadı.

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